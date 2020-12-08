Впечатляющая авария на улице Бривибас: автомобиль врезался в дерево

Двум парням из соседней машины удалось заснять и выложить в сеть видео, на котором водитель сам по себе врезался в дерево.

После этого очевидцы поспешили вызвать скорую помощь, а сами бросились к помятой машине. За рулем сидел пьяный, но не раненый водитель. Он чувствовал себя нормально.

Как выяснила передача в Государственной полиции, звонок в службу экстренной помощи поступил вскоре после полуночи. Дорожная полиция нашла водителя разбившегося автомобиля на месте происшествия, где его задержали очевидцы. С первых минут разговора инспекторам было ясно, что водитель сидел за рулем в нетрезвом состоянии.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Позже выяснилось, что водитель вышел на улицу в субботу вечером с 2,9 промилле алкоголя в крови. 4

Через некоторое время участник аварии поинтересовался, можно ли вызвать скорую помощь. Травмы, полученные молодым человеком, не были тяжелыми, но его доставили в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу для дальнейшей помощи.