Штраф за обслуживание клиентов без масок: поправки концептуально поддержали

Одна из поправок к законопроекту об управлении распространением инфекции Covid-19 предусматривает введение штрафа в размере до 50 евро за отсутствие прикрывающей рот и нос маски в общественных местах.

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержала спорные поправки о применении наказания. 14

Представитель Латвийской конфедерации работодателей Синтия Силия отметила, что в период режима ЧС большая ответственность ложится на работодателей, а сами сотрудники компании не хотят заниматься разрешением конфликтов - для этого есть полиция. Также предпринимателям не хватает финансовой поддержки, поэтому не каждый маленький магазин может позволить себе нанять охранника, который мог бы следить за соблюдением необходимых требований.

"В целом ситуация улучшается, и все меньше и меньше людей не носят масок, но встречаются и такие случаи, когда клиенты уезжают, не расплатившись, и гнев населения не утихает", - говорит Силия.