В Латвии вакцинация населения против Covid-19 может начаться только во втором квартале 2021 года

Таким образом, широкомасштабная вакцинация населения против Covid-19 может начаться только во втором квартале следующего года.

Для вакцинации одного человека будут использоваться две дозы вакцины против Covid-19.

На первом этапе в приоритетном порядке вакцины получат люди, которые ежедневно контактируют с больными Covid-19. Кабинеты вакцинации будут расположены в больницах, в которые систематически поступают пациенты с Covid-19.

Количество вакцин для первой группы - медицинских работников - может сначала оказаться недостаточным. По словам Хенкузена, приоритет будет отдаваться работникам Службы неотложной медицинской помощи и персоналу, непосредственно работающему с инфицированными Covid-19 пациентами.

На втором этапе, с февраля по март, продолжится вакцинация медицинского персонала, в то же время будет проведена вакцинация работников центров социального ухода. На этом этапе планируется обеспечить кабинеты вакцинации в больницах всех уровней, в центрах социального ухода будет проводиться выездная вакцинация.

Говоря о приоритетном вакцинировании лиц старше 60 лет, Хенкузен отметил, что планируется начать вакцинацию с самых старших жителей, а потом "спускаться с более младшим".

На заключительном этапе, со второго квартала следующего года, будет продолжено вакцинирование приоритетных групп, однако доступ к вакцине получит и остальная часть общества.

По словам главы ГАЛ, на втором этапе вакцинации планируется начать обширную коммуникационную кампанию.

Согласно прогнозам ГАЛ, вакцина, совместно разработанная Pfizer и BioNTech, станет первой, поступившей в Латвию, однако количество доз вакцины первоначально составит только 12 тыс. Процесс регистрации и доставки этой вакцины планируется завершить к 31 декабря или в январе следующего года.

Дата поставки произведенной компанией Moderna вакцины пока неизвестна, но ее официальная регистрация запланирована на 12 декабря. Первоначально Латвия получит около 27 тыс. доз этой вакцины.

Ожидается, что вакцина производства AstraZeneca будет зарегистрирована и доставлена во второй половине января. Первоначально ожидается получение примерно 127 тыс. доз этой вакцины.

Как сообщалось, что Национальная служба здравоохранения Великобритании сегодня запустила программу вакцинации населения против Covid-19.

Примерно в 70 больницах по всей Великобритании людям старше 80 лет и медицинским работникам будет вводиться вакцина против нового коронавируса, разработанная американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech.