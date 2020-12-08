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  • В Страдиня установлен первый в мире бесконтактный автомат для сдачи анализов на Covid-19
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В Страдиня установлен первый в мире бесконтактный автомат для сдачи анализов на Covid-19

ФОТО: Stradina_slimn/Twitter.com

Благодаря успешному сотрудничеству с E. Gulbja Laboratorija, на этой неделе в Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня был установлен первый в мире бесконтактный автомат для сдачи анализов на Covid-19.

Оборудование предназначено для тестирования работников больницы, сообщила руководитель отдела коммуникации медучреждения Янита Вейнберга.

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Планируется, что новое оборудование позволит быстрее идентифицировать инфицированных и более оперативно реагировать на возможное распространение Covid-19, а также уменьшит нагрузку на персонал больницы. 

Инновационное бесконтактное оборудование для сдачи анализов на Covid-19 было разработано E.Gulbja laboratorija в сотрудничестве с SIA JK Energo и AS Latvijas Finieris.

Оборудование от идеи до установки полностью создано латвийскими специалистами. 

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