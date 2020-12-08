В Страдиня установлен первый в мире бесконтактный автомат для сдачи анализов на Covid-19

Благодаря успешному сотрудничеству с E. Gulbja Laboratorija, на этой неделе в Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня был установлен первый в мире бесконтактный автомат для сдачи анализов на Covid-19.
Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar E.Gulbja laboratoriju, šonedēļ mūsu slimnīcā uzstādīta pasaulē pirmā bezkontakta iekārta Covid-19 analīžu nodošanai darbinieku testēšanai, kur kā testējamais materiāls tiks izmatots siekalu paraugs.— Stradiņa slimnīca (@Stradina_slimn) December 8, 2020
Vairāk info:https://t.co/41Gwgz7B7k pic.twitter.com/zR0UdSYZnM
Оборудование предназначено для тестирования работников больницы, сообщила руководитель отдела коммуникации медучреждения Янита Вейнберга.
Планируется, что новое оборудование позволит быстрее идентифицировать инфицированных и более оперативно реагировать на возможное распространение Covid-19, а также уменьшит нагрузку на персонал больницы.
Инновационное бесконтактное оборудование для сдачи анализов на Covid-19 было разработано E.Gulbja laboratorija в сотрудничестве с SIA JK Energo и AS Latvijas Finieris.
Оборудование от идеи до установки полностью создано латвийскими специалистами.