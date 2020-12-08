Рижское "Динамо" расторгло контракты с двумя нападающими

Напомним, ранее Зак Митчелл, Комарек и Уайт были выставлены на драфт отказов, но новое место работы нашёл только Митчелл, который перешёл в "Северсталь". Комарек и Уайт присоединились к "Динамо" перед началом сезона.

28-летний Комарек в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Австрийский форвард провёл за "Динамо" 15 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков при полезности "-10" и четырёх штрафных минутах.

31-летний Уайт в 16 матчах регулярки отметился пятью голевыми передачами, при этом полезность американского нападающего составила "-11".