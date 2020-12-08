Вт, 8.12.2020
Мы находимся в буре, и судном на море управляет команда. Командой руководит капитан, или премьер-министр. Мы все полагаемся на команду и ее капитана. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии
1 мин для прочтения

Рижское "Динамо" расторгло контракты с двумя нападающими

Константин Комарек

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Нападающие Константин Комарек и Мэтт Уайт покинули рижское "Динамо". Пресс-служба клуба сообщает, что контракты обоих хоккеистов уже расторгнуты.

Напомним, ранее Зак Митчелл, Комарек и Уайт были выставлены на драфт отказов, но новое место работы нашёл только Митчелл, который перешёл в "Северсталь". Комарек и Уайт присоединились к "Динамо" перед началом сезона.

28-летний Комарек в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Австрийский форвард провёл за "Динамо" 15 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков при полезности "-10" и четырёх штрафных минутах.

31-летний Уайт в 16 матчах регулярки отметился пятью голевыми передачами, при этом полезность американского нападающего составила "-11".

В данный момент "Динамо" с 15 очками в 32 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. Далее "Динамо" ожидает игра на выезде против череповецкой "Северстали", которая запланирована на 9 декабря.

Последние новости

НАВЕРХ
Back