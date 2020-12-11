В Одни Ворота: "Не играй на публику". Вспоминаем личность Виктора Понедельника

Финальный матч чемпионата Европы по футболу в 1960 году во Франции затянулся: по местному времени было ещё воскресенье, а в СССР уже наступил понедельник - и победный гол забил Понедельник. Виктора Понедельника не стало в субботу, 7 декабря, и в этом выпуске кроме обзора спортивных событий вспоминаем несколько историй, которые описывают личность великого футболиста.

"Я помню, однажды на запасном поле тбилисского стадиона мы увидели фотографа. Кто-то пустил слух, что это корреспондент газеты, и мы носились по полю как черти, играли, не щадя себя, но не забывали, однако, посмотреть на "того, с аппаратом". Он и вправду оказался фотокорреспондентом и даже снимал нас. Снимков в газете мы так и не увидели, зато устали ужасно. Да ещё у меня украли пиджак, который служил нам штангой ворот... Может быть, с той далекой поры и усвоилась истина: не играй на публику".