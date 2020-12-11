Пт, 11.12.2020
Ограничения, ранее введенные правительством в отношении школьников, сработали, и общая заболеваемость детей сейчас не увеличивается и даже снижается. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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В Одни Ворота: "Не играй на публику". Вспоминаем личность Виктора Понедельника
Подкаст Radio SWH+

Виктор Понедельник

ФОТО: Reuters/ScanPix

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

Сегодня в выпуске:

Финальный матч чемпионата Европы по футболу в 1960 году во Франции затянулся: по местному времени было ещё воскресенье, а в СССР уже наступил понедельник - и победный гол забил Понедельник. Виктора Понедельника не стало в субботу, 7 декабря, и в этом выпуске кроме обзора спортивных событий вспоминаем несколько историй, которые описывают личность великого футболиста.

"Я помню, однажды на запасном поле тбилисского стадиона мы увидели фотографа. Кто-то пустил слух, что это корреспондент газеты, и мы носились по полю как черти, играли, не щадя себя, но не забывали, однако, посмотреть на "того, с аппаратом". Он и вправду оказался фотокорреспондентом и даже снимал нас. Снимков в газете мы так и не увидели, зато устали ужасно. Да ещё у меня украли пиджак, который служил нам штангой ворот... Может быть, с той далекой поры и усвоилась истина: не играй на публику".

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