Начальник полиции протестующим против ограничений: период толерантности закончился

Время, когда Рижская муниципальная полиция (RPP) была толерантной по отношению к протестующим против ограничений Covid-19, прошло, предупредил сегодня на пресс-конференции глава RPP Юрис Лукасс.
Он также отметил, что RPP готова к любому сценарию развития, но, учитывая напряженную эпидемиологическую ситуацию, срок толерантности для тех, кто сознательно не соблюдает ограничения, истек.
Следовательно, RPP будет готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении ограничительные средства для поддержания порядка.
Мэр Риги Мартиньш Стакис (APP) отметил, что сейчас не лучшее время для пикетов и акций протеста, но он уважает демократические традиции населения нашей страны. Муниципалитет связывается с организаторами пикетов, чтобы узнать всю необходимую информацию о планируемых мероприятиях.
Агентство LETA выяснило у представителей Рижской думы, что
в настоящее время муниципалитет рассматривает заявки на два пикета, которые намечены на субботу, 12 декабря.
Напомним, что сегодня, 8 декабря, в 15:00 в Риге возле здания Конституционного суда (КС) прошел пикет национального союза "Справедливость" против решения суда признать не соответствующей Конституции норму об отсутствии права на отпуск по рождению ребенка для однополых пар.