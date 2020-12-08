Начальник полиции протестующим против ограничений: период толерантности закончился

Он также отметил, что RPP готова к любому сценарию развития, но, учитывая напряженную эпидемиологическую ситуацию, срок толерантности для тех, кто сознательно не соблюдает ограничения, истек.

Следовательно, RPP будет готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении ограничительные средства для поддержания порядка. 23

Мэр Риги Мартиньш Стакис (APP) отметил, что сейчас не лучшее время для пикетов и акций протеста, но он уважает демократические традиции населения нашей страны. Муниципалитет связывается с организаторами пикетов, чтобы узнать всю необходимую информацию о планируемых мероприятиях.

Агентство LETA выяснило у представителей Рижской думы, что

в настоящее время муниципалитет рассматривает заявки на два пикета, которые намечены на субботу, 12 декабря. 23