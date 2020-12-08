Правительство решило дать прибавку медикам

До сих пор размер этих доплат составлял от 20% до 50% от ежемесячной заработной платы.

Соответственно, в период с 9 ноября по 31 декабря текущего года доплаты работникам, вовлеченным в сдерживание пандемии Covid-19, будут составлять до 100% от месячной заработной платы.

Эти доплаты будут причитаться сотрудникам государственных и муниципальных медицинских учреждений, в которых стационарное лечение проходят пациенты с Covid-19. Их также получат сотрудники приемных отделений государственных и муниципальных медицинских учреждений, а также сотрудники медучреждений, проводящие тестирование на Covid-19.

На доплаты могут рассчитывать и медицинские работники, оказывающие помощь пациентам с Covid-19 на дому, а также сотрудники Службы неотложной медицинской помощи и Центра профилактики и контроля заболеваний.

Кроме того, доплаты до 100% от зарплаты будут получать семейные врачи, работающие с ними медсестры и помощники.

Работникам государственных и муниципальных медицинских учреждений, которые занимаются решением связанных с Covid-19 проблем и предотвращением последствий распространения вируса, будут предоставлены доплаты в размере 30% от зарплаты. Сотрудники министерства здравоохранения и Национальной службы здравоохранения получат доплаты в размере 50% от зарплаты.

Доплаты фармацевтам за выдачу компенсируемых медикаментов из списка А в период с 9 ноября по 31 декабря составят 0,71 евро за рецепт.