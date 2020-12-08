На создание новых койко-мест в больницах выделят 8,19 млн евро

Как сообщила агентству LETA представитель Минздрава Анна Страпцане, в настоящее время пациенты с основным диагнозом Covid-19 доставляются в десять больниц - три клинических университетских больницы и семь региональных больниц.

Доступные в этих больницах ресурсы регулярно контролируются и при необходимости по мере возможности создаются дополнительные койко-места для лечения пациентов с Covid-19. В то же время часть пациентов с Covid-19 размещены в других специализированных медицинских учреждениях, например, в психоневрологических больницах.

Больницы продолжают перепрофилировать койки. Во вторник в стационарах в общей сложности находились 709 пациентов с Covid-19, 42 из которых - в тяжелом состоянии.

По прогнозам министерства, в ближайшее время количество пациентов с Covid-19, находящихся в стационарах, значительно увеличится, поскольку в последние недели существенно выросло количество заболевших.

Согласно эпидемиологическим прогнозам, сейчас необходимы дополнительные меры для обеспечения пациентов с Covid-19 медицинской помощью, включая подготовку дополнительных коек и обеспечение больниц необходимым медицинским оборудованием для лечения пациентов с Covid-19.

Также необходимы ресурсы для принятия мер по борьбе с распространением вируса в больницах.

Из выделенных сегодня средств 7,6 млн евро пойдут на покупку и замену медицинского оборудования и устройств, а также на закупку дезинфицирующих средств.

Планируется закупить медицинское оборудование и устройства для лечения и диагностики пациентов с Covid-19, устройства для искусственной вентиляции легких, а также медицинское оборудование, позволяющее отслеживать изменения в состоянии здоровья пациента, находящегося в отделении интенсивной терапии.

Также будет закуплено медицинское оборудование, необходимое для одновременного использования нескольких медикаментов и инфузионных растворов при лечении пациентов с Covid-19 со значительными осложнениями, а также оборудование и средства для дезинфекции.

Около 370 тыс. евро будет выделено на оборудование 52 новых коек для пациентов с Covid-19 и дополнительное оборудование для существующих коек.