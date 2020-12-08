Прошло заседание об эпидемиологической ситуации в стране: что решил Кабинет министров?

Более строгие ограничения

С учетом нехватки человеческих ресурсов существует вероятность того, что в сфере здравоохранения необходимо будет объявить чрезвычайную ситуацию, заявила директор департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Антра Валдмане.

На вопрос, не следует ли вводить более строгие ограничения из-за Covid-19, представитель Минздрава ответила, что "нам, возможно, потребуется ввести более строгие ограничения".

Этот вопрос планируется обсудить 10 декабря на заседании государственной оперативной медицинской комиссии.

Правительство решило дать прибавку медикам

Максимальный размер доплат для медиков и работников структурных подразделений сферы здравоохранения за вклад в ограничение распространения Covid-19 будет увеличен до 100% от месячной заработной платы, предусматривают поддержанные правительством поправки.

До сих пор размер этих доплат составлял от 20% до 50% от ежемесячной заработной платы.

Соответственно, в период с 9 ноября по 31 декабря текущего года доплаты работникам, вовлеченным в сдерживание пандемии Covid-19, будут составлять до 100% от месячной заработной платы.

Штраф за обслуживание клиентов без масок

Ответственная комиссия Сейма концептуально поддержала вызывающие споры поправки к первому чтению, которые предусматривают штрафы за обслуживание посетителей без масок.

Одна из поправок к законопроекту об управлении распространением инфекции Covid-19 предусматривает введение штрафа в размере до 50 евро за отсутствие прикрывающей рот и нос маски в общественных местах.

8,19 млн евро на новые койки

Чтобы обеспечить лечение пациентов с Covid-19 в больницах, правительство решило выделить дополнительные 8,19 млн евро на создание новых коек для этих больных путем перепрофилирования существующих коек в больницах и обеспечения необходимого дополнительного оборудования.

Новый комплекс мер по борьбе с Covid-19

Разработана новая стратегия для ограничения распространения Covid-19 в 2020-2021 годах, предусматривающая финансирование в размере 254 269 517 евро.

Целью новой стратегии является эффективное управление эпидемиологическими рисками и ситуацией в стране, улучшение управления системой здравоохранения и оказание медицинской помощи всем пациентам, по возможности, без сокращения объема услуг.

Самая большая сумма - 65 949 951 евро - предназначена для укрепления лабораторной службы во время чрезвычайного положения.

Пособие по присмотру за детьми в период пандемии можно будет получать неограниченное число раз

Пособие по присмотру за детьми в период пандемии Covid-19 с января до июня следующего года можно будет получать неограниченное число раз, свидетельствуют поддержанные комиссией Сейма по социальным и трудовым делам поправки в закону о материнстве и страховании болезни.