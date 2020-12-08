Прошло заседание об эпидемиологической ситуации в стране: что решил Кабинет министров?
Во вторник, 8 декабря, состоялось очередное совместное заседание Кабинета министров и совета по кризисному управлению, на котором обсуждалась актуальная эпидемиологическая ситуация в стране. Рассказываем коротко о всех принятых на заседании решениях.
Более строгие ограничения
С учетом нехватки человеческих ресурсов существует вероятность того, что в сфере здравоохранения необходимо будет объявить чрезвычайную ситуацию, заявила директор департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Антра Валдмане.
На вопрос, не следует ли вводить более строгие ограничения из-за Covid-19, представитель Минздрава ответила, что "нам, возможно, потребуется ввести более строгие ограничения".
Правительство решило дать прибавку медикам
Максимальный размер доплат для медиков и работников структурных подразделений сферы здравоохранения за вклад в ограничение распространения Covid-19 будет увеличен до 100% от месячной заработной платы, предусматривают поддержанные правительством поправки.
Соответственно, в период с 9 ноября по 31 декабря текущего года доплаты работникам, вовлеченным в сдерживание пандемии Covid-19, будут составлять до 100% от месячной заработной платы.
Штраф за обслуживание клиентов без масок
Ответственная комиссия Сейма концептуально поддержала вызывающие споры поправки к первому чтению, которые предусматривают штрафы за обслуживание посетителей без масок.
Одна из поправок к законопроекту об управлении распространением инфекции Covid-19 предусматривает введение штрафа в размере до 50 евро за отсутствие прикрывающей рот и нос маски в общественных местах.
8,19 млн евро на новые койки
Чтобы обеспечить лечение пациентов с Covid-19 в больницах, правительство решило выделить дополнительные 8,19 млн евро на создание новых коек для этих больных путем перепрофилирования существующих коек в больницах и обеспечения необходимого дополнительного оборудования.
Новый комплекс мер по борьбе с Covid-19
Разработана новая стратегия для ограничения распространения Covid-19 в 2020-2021 годах, предусматривающая финансирование в размере 254 269 517 евро.
Целью новой стратегии является эффективное управление эпидемиологическими рисками и ситуацией в стране, улучшение управления системой здравоохранения и оказание медицинской помощи всем пациентам, по возможности, без сокращения объема услуг.
Самая большая сумма - 65 949 951 евро - предназначена для укрепления лабораторной службы во время чрезвычайного положения.
Пособие по присмотру за детьми в период пандемии можно будет получать неограниченное число раз
Пособие по присмотру за детьми в период пандемии Covid-19 с января до июня следующего года можно будет получать неограниченное число раз, свидетельствуют поддержанные комиссией Сейма по социальным и трудовым делам поправки в закону о материнстве и страховании болезни.
Принимая во внимание предложение министра благосостояния Рамоны Петравичи, комиссия поддержала редакцию закона, согласно которой в этом году можно получить единоразовое пособие за 14 календарных дней, а в следующем году - с 1 января по 30 июня - пособие больше не будет единоразовым и будет выплачиваться без ограничения срока.