Вт, 8.12.2020
Алексей Учитель снимал кино про смерть великого рокера, но наблюдаем мы скорее длящуюся не первый год авторскую кончину самого Учителя. Андрей Тимофеев о фильме "Цой"
Андрей Тимофеев о фильме "Цой"
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  • Соцсети смеются над Левитсом, а правительство выделяет деньги. Все, что вы могли пропустить 8 декабря
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Соцсети смеются над Левитсом, а правительство выделяет деньги. Все, что вы могли пропустить 8 декабря

ФОТО: rus.tvnet.lv

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

  • Коронавирус:
  • В Латвии за сутки выявлено 584 новых случая Covid-19, скончались 16 человек. Госпитализированы 143 пациента. В больницах более 700 заболевших.
  • В Литве от Covid-19 умерли 36 человек, выявлено 1388 новых случаев.
  • В Эстонии 85 случаев Covid-19, скончались три человека.
  • В Великобритании начинается вакцинация от Covid-19.
  • Субсидии могут предоставить компаниям, оборот которых снизился до кризиса из-за Covid-19.
  • Представитель ВОЗ в Латвии: важно с пониманием относиться к людям, уставшим от пандемии.
  • "У людей, которые умерли от Covid-19, Рождества не будет". Высказывания Левитса вызвали бурю в соцсетях.
  • В Бауске на "домашнюю вечеринку" из пяти человек приехала полиция.
  • Гиргенс: Необходимо ввести еще более широкие ограничения для пересекающих границу.
  • Штраф за обслуживание клиентов без масок: поправки концептуально поддержали.
  • В Латвии вакцинация населения против Covid-19 может начаться только во втором квартале 2021 года.
  • В больнице Страдиня установлен первый в мире бесконтактный автомат для сдачи анализов на Covid-19.
  • Правительство решило дать прибавку медикам.
  • На создание новых коек в больницах выделят 8,19 млн евро.

Другие события дня:

  • Золитудская трагедия: прокуратура и адвокат Сергетса обжаловали решение суда.
  • У здания Конституционного суда прошел пикет "против искажения концепции семьи".
  • За похищение своих детей арестована латвийская певица Ladybird.
  • В Латвии изобрели робота, истребляющего сорняки лазером.
  • Полиция задержала группировку контрабандистов, которые обеспечивали "точки" сигаретами.
  • В ноябре потребительские цены в Латвии снизились.
  • Умер легендарный летчик-испытатель Чак Йегер: он первым в истории превысил скорость звука.
  • За три дня в Индии более 450 человек попали в больницы с неизвестной болезнью, один человек умер.
  • Олимпийская чемпионка Резцова рассказала, что её заставили сделать аборт перед Олимпиадой.

Немного легких новостей отвлечься:

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