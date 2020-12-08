Соцсети смеются над Левитсом, а правительство выделяет деньги. Все, что вы могли пропустить 8 декабря

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
- Коронавирус:
- В Латвии за сутки выявлено 584 новых случая Covid-19, скончались 16 человек. Госпитализированы 143 пациента. В больницах более 700 заболевших.
- В Литве от Covid-19 умерли 36 человек, выявлено 1388 новых случаев.
- В Эстонии 85 случаев Covid-19, скончались три человека.
- В Великобритании начинается вакцинация от Covid-19.
- Субсидии могут предоставить компаниям, оборот которых снизился до кризиса из-за Covid-19.
- Представитель ВОЗ в Латвии: важно с пониманием относиться к людям, уставшим от пандемии.
- "У людей, которые умерли от Covid-19, Рождества не будет". Высказывания Левитса вызвали бурю в соцсетях.
- В Бауске на "домашнюю вечеринку" из пяти человек приехала полиция.
- Гиргенс: Необходимо ввести еще более широкие ограничения для пересекающих границу.
- Штраф за обслуживание клиентов без масок: поправки концептуально поддержали.
- В Латвии вакцинация населения против Covid-19 может начаться только во втором квартале 2021 года.
- В больнице Страдиня установлен первый в мире бесконтактный автомат для сдачи анализов на Covid-19.
- Правительство решило дать прибавку медикам.
- На создание новых коек в больницах выделят 8,19 млн евро.
Другие события дня:
- Золитудская трагедия: прокуратура и адвокат Сергетса обжаловали решение суда.
- У здания Конституционного суда прошел пикет "против искажения концепции семьи".
- За похищение своих детей арестована латвийская певица Ladybird.
- В Латвии изобрели робота, истребляющего сорняки лазером.
- Полиция задержала группировку контрабандистов, которые обеспечивали "точки" сигаретами.
- В ноябре потребительские цены в Латвии снизились.
- Умер легендарный летчик-испытатель Чак Йегер: он первым в истории превысил скорость звука.
- За три дня в Индии более 450 человек попали в больницы с неизвестной болезнью, один человек умер.
- Олимпийская чемпионка Резцова рассказала, что её заставили сделать аборт перед Олимпиадой.
Немного легких новостей отвлечься:
- Рижское "Динамо" расторгло контракты с двумя нападающими
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