Разработана новая стратегия для ограничения распространения Covid-19 в 2020-2021 годах

Целью новой стратегии является эффективное управление эпидемиологическими рисками и ситуацией в стране, улучшение управления системой здравоохранения и оказание медицинской помощи всем пациентам, по возможности, без сокращения объема услуг.

Самая большая сумма - 65 949 951 евро - предназначена для укрепления лабораторной службы во время чрезвычайного положения.

Вторая по величине статья расходов составляет 52 603 500 евро. Эти деньги будут потрачены на обеспечение медицинского персонала средствами индивидуальной защиты в следующем году.

На изменение инфраструктуры медицинских учреждений, включая реконструкцию, строительство новых зданий и пристроек, для разделения потоков пациентов, планируется выделить 50 200 147 евро. Эти средства будут направлены на улучшение инфраструктуры медицинских учреждений в соответствии с мероприятиями эпидемиологической безопасности.

В свою очередь на изменения в организации здравоохранения, в том числе на доступность медицинских услуг, планируется выделить 25 220 227 евро.

Новая стратегия среди прочего предусматривает выделение дополнительных 13 325 268 евро на закупку вакцин против Covid-19. Таким образом, против Covid-19 планируется вакцинировать по меньшей мере 950 тысяч жителей Латвии.

Также 15 500 270 евро планируется потратить на создание оптимальной сети вакцинации, включающей выездную вакцинацию, чтобы обеспечить доступность вакцин для населения.

Кроме того, стратегия предусматривает создание резервов медикаментов для больниц на следующий год, на это планируется потратить 8 308 895 евро.