В Риге пассажиры трамвая вычислили "фальшивого" контролера. Он пытался бежать, но был пойман полицией

В Риге, в районе Ильгюциемс, был задержан "фальшивый" контролер, который выдавал себя за сотрудника Rīgas satiksme. Виновный молодой человек был задержан, но позже пытался скрыться от полиции, сообщает Degpunktā.
Сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов из Ильгюциемса. Пассажир общественного транспорта сообщал о молодом человеке, который выдавал себя за контролера Rīgas satiksme.
Прибыв на место происшествия, правоохранителей встретили трое пассажиров и молодой человек, который бросил на землю удостоверение, похожее на документ контролера Rīgas satiksme. Как выяснилось, парню всего 16 лет.
Один из пассажиров сообщил, что уже не первый раз сталкивается в транспорте с этим "фальшивым" контроллером.
Молодой человек очень расстроился и попытался объяснить свои действия полиции.
"Я понимаю, что виноват, но я никого не трогал. Хотел просто разыграть людей", - рассказал подросток.
Осознав серьезность ситуации, молодой человек попытался скрыться с места событий, однако был пойман полицейским уже через два метра.
Полиция установила, что у молодого человека не было мотива для получения материальной выгоды - он действовал из хулиганских побуждений.
Против него возбуждено уголовное дело по факту подделки документов.
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