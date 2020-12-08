В Риге пассажиры трамвая вычислили "фальшивого" контролера. Он пытался бежать, но был пойман полицией

Сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов из Ильгюциемса. Пассажир общественного транспорта сообщал о молодом человеке, который выдавал себя за контролера Rīgas satiksme.

Прибыв на место происшествия, правоохранителей встретили трое пассажиров и молодой человек, который бросил на землю удостоверение, похожее на документ контролера Rīgas satiksme. Как выяснилось, парню всего 16 лет.

Один из пассажиров сообщил, что уже не первый раз сталкивается в транспорте с этим "фальшивым" контроллером. 4

Молодой человек очень расстроился и попытался объяснить свои действия полиции.

"Я понимаю, что виноват, но я никого не трогал. Хотел просто разыграть людей", - рассказал подросток. 4

Осознав серьезность ситуации, молодой человек попытался скрыться с места событий, однако был пойман полицейским уже через два метра.

Полиция установила, что у молодого человека не было мотива для получения материальной выгоды - он действовал из хулиганских побуждений.

Против него возбуждено уголовное дело по факту подделки документов.