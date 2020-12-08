TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В России введены новые карантинные ограничения.
- Как проходит вакцинация от коронавируса в России и как в Великобритании?
- Суд в Беларуси приговорил двух минчан к двум годам колонии за надпись на асфальте.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 8.12.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.