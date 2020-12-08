Ср, 9.12.2020
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Как проходит вакцинация от коронавируса в России и как в Великобритании?

ФОТО: SIPA/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • В России введены новые карантинные ограничения.
  • Как проходит вакцинация от коронавируса в России и как в Великобритании?
  • Суд в Беларуси приговорил двух минчан к двум годам колонии за надпись на асфальте.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 8.12.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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