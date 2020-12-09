Больницы полупусты, а вакцинация будет обязательной?

В каких больницах лечат пациентов Covid-19

Пациентов Covid-19 лечат в 10 больницах: трех университетских больницах в Риге и семи больших региональных больницах, рассказала Re:Check глава Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Дита Хейберга. Больницы выбраны с учетом их вместительности, а также у них уже изначально был инфекционный профиль. В Рижских больницах лечат примерно 60% из всех госпитализированных пациентов Covid-19, а остальные 40% разделены по регионам страны.

Загруженность больниц в регионах отличается как из-за плотности жителей, так и из-за уровня заболеваемости. Например, он меньше в Курземе: в Лиепае и Вентспилсе долгое время загруженность коек была примерно 40%. Руководитель NMPD Лиене Ципуле рассказывает Re:Check, что служба старается сохранить региональную принадлежность, поэтому "не будет так, что мы, например, из Видземе начнем везти в Лиепаю, потому что там есть свободные койки".

Полупусты ли больницы?

Хейберга объясняет, что для региональных больниц выдвинута цель предусмотреть пациентам Covid-19 20-25% больничных мест: "Таким образом региональная больница, у которой есть 600 коек, сможет предусмотреть может даже более 100 мест Covid-19, а у больницы с 200 местами, это будут тогда, например, 20, 30 или 40 коек".

ФОТО: Скриншот с Facebook

Также большую популярность на Facebook в конце ноября получил фрагмент передачи Латвийского Телевидения Province. В нем статистику тестирования подвергает сомнению медик Даугавпилсской региональной больницы, она также рассказывает о Covid-19 в контексте с другими заболеваниями. Передачу показывали по LTV 10 ноября. Несколько недель спустя, 4 декабря, в больнице уже лечился 81 пациент Covid-19, из них 11 в тяжелом состоянии, сообщил местному порталу Gorod глава больницы Григорий Семенов.

"Людям кажется, что 50-70 больных – это не так много, однако в разрезе больницы – это 35% от общего числа пациентов", — сказал Семенов. Ежедневно из больницы выписываются в среднем 10 пациентов, а поступают около 15. За неделю там умерло 10 пациентов.

Сложная ситуация и в Риге. Ципуле рассказывает, что изначально планировалось предусмотреть для пациентов Covid-19 Центр инфектологии, который является частью Рижской Восточной клинической университетской больницы. Полагалось, что его будет достаточно. Однако из-за большой заболеваемости теперь отделения Covid-19 размещены не только в Центре туберкулеза и заболеваний легких, но и в стационаре "Гайльэзерс".

В университетских больницах в Риге настолько большая нагрузка образуется потому, что уход нужно обеспечивать людям, у которых не только Covid-19, но вдобавок и другие диагнозы, например: инсульт, инфаркт миокарда или если начались преждевременные роды, рассказывает Ципуле. За такими пациентами невозможно ухаживать в других больницах.

Сколько коек еще можно высвободить?