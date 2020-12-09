Больницы полупусты, а вакцинация будет обязательной?

Люди в соцсетях высказывают сомнения по поводу информации, связанной с Covid-19, и сообщают о будто полупустых больницах, необоснованном приписывании диагноза и ожидаемой обязательной вакцинацией якобы непроверенными вакцинами. Re:Check выясняет, насколько заполнены больницы, какие из них нагружены больше всего и почему, а также, что известно о планах по вакцинации в Латвии и безопасности вакцин.
В каких больницах лечат пациентов Covid-19
Пациентов Covid-19 лечат в 10 больницах: трех университетских больницах в Риге и семи больших региональных больницах, рассказала Re:Check глава Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Дита Хейберга. Больницы выбраны с учетом их вместительности, а также у них уже изначально был инфекционный профиль. В Рижских больницах лечат примерно 60% из всех госпитализированных пациентов Covid-19, а остальные 40% разделены по регионам страны.
Загруженность больниц в регионах отличается как из-за плотности жителей, так и из-за уровня заболеваемости. Например, он меньше в Курземе: в Лиепае и Вентспилсе долгое время загруженность коек была примерно 40%. Руководитель NMPD Лиене Ципуле рассказывает Re:Check, что служба старается сохранить региональную принадлежность, поэтому "не будет так, что мы, например, из Видземе начнем везти в Лиепаю, потому что там есть свободные койки".
Полупусты ли больницы?
Хейберга объясняет, что для региональных больниц выдвинута цель предусмотреть пациентам Covid-19 20-25% больничных мест: "Таким образом региональная больница, у которой есть 600 коек, сможет предусмотреть может даже более 100 мест Covid-19, а у больницы с 200 местами, это будут тогда, например, 20, 30 или 40 коек".
Также большую популярность на Facebook в конце ноября получил фрагмент передачи Латвийского Телевидения Province. В нем статистику тестирования подвергает сомнению медик Даугавпилсской региональной больницы, она также рассказывает о Covid-19 в контексте с другими заболеваниями. Передачу показывали по LTV 10 ноября. Несколько недель спустя, 4 декабря, в больнице уже лечился 81 пациент Covid-19, из них 11 в тяжелом состоянии, сообщил местному порталу Gorod глава больницы Григорий Семенов.
Сложная ситуация и в Риге. Ципуле рассказывает, что изначально планировалось предусмотреть для пациентов Covid-19 Центр инфектологии, который является частью Рижской Восточной клинической университетской больницы. Полагалось, что его будет достаточно. Однако из-за большой заболеваемости теперь отделения Covid-19 размещены не только в Центре туберкулеза и заболеваний легких, но и в стационаре "Гайльэзерс".
В университетских больницах в Риге настолько большая нагрузка образуется потому, что уход нужно обеспечивать людям, у которых не только Covid-19, но вдобавок и другие диагнозы, например: инсульт, инфаркт миокарда или если начались преждевременные роды, рассказывает Ципуле. За такими пациентами невозможно ухаживать в других больницах.
Сколько коек еще можно высвободить?
Если весной больницы получали распоряжение "сверху" о том, что нужно сохранить предоставление плановых услуг, теперь тактика изменилась. Какие услуги ограничивать и в каком объеме, выбирает само руководство больницы. Важно сохранить не только предоставление неотложной медицинской помощи. Например, руководитель Даугавпилсской больницы сказал 2 декабря, что там пока что плановые услуги уменьшать не будут.
Изначально для пациентов Covid-19 во всех больницах в целом было доступно 200 коек, затем высвободили еще немного. К 30 ноября было уже 700 мест, но так как стало ясно, что нужно найти еще, на момент написания статьи нашли возможность разместить уже 900 больных, отмечает Хейберга.
Своя роль в этой системе не только у десяти больниц, в которых лечат пациентов Covid-19, но и у других. Эти больницы должны обеспечить уход за хроническими пациентами и при необходимости быть готовыми принять пациентов из больниц более высокого уровня.
Хейберга подчеркивает, что во всех учреждениях неотложной медицинской помощи более 8600 коек, «и там можно развернуть еще». Важнее то, чтобы хватило работников, это сейчас является наибольшей проблемой как в Риге, так и в регионах.
Будет ли вакцинация обязательной?
Очень популярны не только заблуждения о загруженности больниц, но и о вакцинации. То, что вакцинация будет обязательной – один из наиболее популярных мифов.
Также и сейчас Винькеле через советника по вопросам коммуникации подтверждает это Re:Check: "Вакцинация против Covid-19 будет добровольной, в том числе и для медиков". При этом министр отмечает, что лишь после по возможности обширной вакцинации возможно ограничить дальнейшее распространение вируса.
Сперва вакцина станет доступной медикам, затем работникам и клиентам центров социального ухода. После этого смогут вакцинироваться люди старше 60-ти лет, люди с хроническими заболеваниями, работники оперативных служб и образовательных учреждений. Однако при получении дополнительной информации о действенности вакцин последовательность может быть изменена. Вакцины от Covid-19 для жителей обеспечат бесплатно.
Какие вакцины следует ожидать в Латвии?
Как информирует Министерство здравоохранения, Национальная служба здоровья заключила договор о доставке вакцин с четырьмя производителями: AstraZeneca, Johnson&Johnson (Janssen), BioNTech/Pfizer и CureVac. Договоры заключены с несколькими производителями, потому что невозможно прогнозировать, всем ли вакцинам удастся удачно пройти процесс регистрации. Также невозможно точно сказать, которая из вакцин будет доступна быстрее всего и которая будет наиболее эффективной и безопасной. "Предложенный объем вакцин упомянутыми четырьмя производителями может обеспечить возможность вакцинироваться примерно миллиону жителей Латвии", - отмечают в Минздраве.