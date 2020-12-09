Павел Глоба предсказал трем знакам Зодиака неожиданные деньги к середине декабря

Деньги никогда не бывают лишними, тем более в конце года, а вот неожиданными - вполне могут стать, особенно если они ну очень нужны, а рассчитывать на то, что купюры и монеты вдруг посыпятся с неба, не приходится. Хотя небо - это звезды, а от звезд многое зависит...
Известный российский астролог Павел Глоба поделился отличной новостью - к середине декабря, по его прогнозу, на каждого из нас может обрушиться денежный поток.
Это будет внезапная премия или повышение зарплаты, для кого-то - нежданная 13-я зарплата, для кого-то - выигрыш в лотерею.
Шансов на успех, по словам Павла Глобы, будет много, причем у представителей всех знаков зодиакального круга, но воспользоваться ими должным образом смогут, к сожалению, не все - кто-то просто не поверит.
Итак, к середине декабря неожиданные деньги обязательно придут к Весам, потому что эти люди их ждут и в душе в это верят.
В то же время у Рыб появится возможность решить свои финансовые вопросы и справиться с трудностями, потому что большая денежная сумма придет к ним сама.
Львы получат деньги за работу, которую они выполнили по доброте души - начальство оценит их порыв и щедро наградит под Новый год.
Представителям остальных знаков Зодиака астролог советует быть наготове, потому что до конца декабря шанс неожиданно получить деньги есть у каждого!