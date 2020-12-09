Павел Глоба предсказал трем знакам Зодиака неожиданные деньги к середине декабря

Известный российский астролог Павел Глоба поделился отличной новостью - к середине декабря, по его прогнозу, на каждого из нас может обрушиться денежный поток.

Это будет внезапная премия или повышение зарплаты, для кого-то - нежданная 13-я зарплата, для кого-то - выигрыш в лотерею.

Шансов на успех, по словам Павла Глобы, будет много, причем у представителей всех знаков зодиакального круга, но воспользоваться ими должным образом смогут, к сожалению, не все - кто-то просто не поверит.

Удача же, как известно, - птица переменчивая, и если в нее не верить, то она быстро упорхнет к кому-то более доверчивому и приветливому.

Итак, к середине декабря неожиданные деньги обязательно придут к Весам, потому что эти люди их ждут и в душе в это верят.

В то же время у Рыб появится возможность решить свои финансовые вопросы и справиться с трудностями, потому что большая денежная сумма придет к ним сама.

Львы получат деньги за работу, которую они выполнили по доброте души - начальство оценит их порыв и щедро наградит под Новый год.