Ср, 9.12.2020
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Эгил Левитс, президент Латвии
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  • Маски для лица и продленные каникулы? В Сейме обсудят ограничения из-за Covid-19 в образовании
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Маски для лица и продленные каникулы? В Сейме обсудят ограничения из-за Covid-19 в образовании

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня рассмотрит уже вступившие в силу поправки к постановлению о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с Covid-19, которые предусматривают продление чрезвычайного положения до 11 января и ужесточение ряда ограничений.

Заседание комиссии начнется в 10:00 и пройдет в формате видеоконференции.

Предполагается обсудить четыре поправки, принятые правительством в период с 17 ноября по 4 декабря. В том числе изменения, предусматривающие, что с 4 января ученики 1-4-х классов должны будут носить маски. Это ограничение вызвало существенный протест части общества.

Также комиссия обсудит решение о продлении зимних каникул для школьников.

После рассмотрения комиссией поправки рассмотрит Сейм.

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