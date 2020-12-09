Маски для лица и продленные каникулы? В Сейме обсудят ограничения из-за Covid-19 в образовании

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня рассмотрит уже вступившие в силу поправки к постановлению о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с Covid-19, которые предусматривают продление чрезвычайного положения до 11 января и ужесточение ряда ограничений.
Заседание комиссии начнется в 10:00 и пройдет в формате видеоконференции.
Предполагается обсудить четыре поправки, принятые правительством в период с 17 ноября по 4 декабря. В том числе изменения, предусматривающие, что с 4 января ученики 1-4-х классов должны будут носить маски. Это ограничение вызвало существенный протест части общества.
Также комиссия обсудит решение о продлении зимних каникул для школьников.
После рассмотрения комиссией поправки рассмотрит Сейм.