Маски для лица и продленные каникулы? В Сейме обсудят ограничения из-за Covid-19 в образовании

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня рассмотрит уже вступившие в силу поправки к постановлению о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с Covid-19, которые предусматривают продление чрезвычайного положения до 11 января и ужесточение ряда ограничений.