В Латвии за сутки выявлено 712 новых случаев Covid-19, скончались 5 человек

Всего в Латвии умерли 293 человека с подтвержденным Covid-19.

Четыре скончавшихся входили в возрастную группу 70-80 лет, один - в группу 85-90 лет.

За прошедшие сутки сделано 8748 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,1%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 22 816 человек.