Ср, 9.12.2020
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В Латвии за сутки выявлено 712 новых случаев Covid-19, скончались 5 человек

ФОТО: pixabay.com

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 712 новых случаев Covid-19, умерли 5 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Всего в Латвии умерли 293 человека с подтвержденным Covid-19.

Четыре скончавшихся входили в возрастную группу 70-80 лет, один - в группу 85-90 лет.

За прошедшие сутки сделано 8748 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,1%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 22 816 человек.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 22 816 человек. По подсчетам агентства LETA, за последние 14 дней коронавирус подтвержден у 8543 человек.

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