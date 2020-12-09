В Латвии за сутки выявлено 712 новых случаев Covid-19, скончались 5 человек

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 712 новых случаев Covid-19, умерли 5 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Всего в Латвии умерли 293 человека с подтвержденным Covid-19.
Четыре скончавшихся входили в возрастную группу 70-80 лет, один - в группу 85-90 лет.
За прошедшие сутки сделано 8748 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,1%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 22 816 человек.
В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 22 816 человек. По подсчетам агентства LETA, за последние 14 дней коронавирус подтвержден у 8543 человек.