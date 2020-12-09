Страна окажется в трагической ситуации, если план доступности вакцины не будет готов вовремя

Он подчеркнул, что пока получил от Минздрава лишь общую стратегию, но все еще ждет четкого плана, как будут храниться и доставляться вакцины, как будет информироваться население, кто будут вести учет и администрировать вакцинацию.

Глава правительства подчеркнул, что стране нужен этот план, над которым министерство все еще работает, потому что мы подали заявку на совместные централизованные поставки вакцины.

"Но если у нас нет готового плана, то это может быть трагической ситуацией, когда вакцины уже прибыли в страну или могут прибыть в страну, но вся цепочка их распространения еще не разработана. Я настойчиво его жду", - подчеркнул Кариньш.

Госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко ранее сообщила, что вопросы логистики в связи с вакцинацией решаются, как и то, где и кем она будет проводиться. По ее словам, вакцинация может проводиться в больницах, а также рассматривается вопрос о "мобильной вакцинации", то есть выездах в трудовые коллективы и центры социального ухода. Также планируется использовать уже имеющиеся кабинеты вакцинации.

Как сообщалось, в конце этого или начале следующего года доступность вакцин против Covid-19 будет очень низкой - до 20 тысяч доз, однако в период с февраля по март планируется получить еще 100 тысяч доз, сообщил директор Государственного агентства лекарств (ГАЛ) Свен Хенкузен.