Covid-19: в Литве за сутки выявлено 3128 новых случаев, в Эстонии - 547

Эстония

Заболеваемость за две последние недели составляет в Эстонии 402,97 случая на 100 000 населения.

Литва

Это самое большое суточное число новых случаев с начала пандемии.

За минувшие сутки выздоровел 1171 человек.

С начала пандемии в Литве выявлено 80 556 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 45 798 человек, 33 708 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 704 человека, по иным причинам умерли 348 зараженных.