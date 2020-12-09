Ср, 9.12.2020
Для рыбозащитников икра - это всего лишь яйцеклетки, из которых в реках Эстонии рождаются новые рыбы. Для организованных браконьеров - простой способ заработать сотни евро за полчаса. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
1 мин для прочтения

Covid-19: в Литве за сутки выявлено 3128 новых случаев, в Эстонии - 547

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5699 проб на коронавирус, позитивный результат дали 547 первичных тестов. За минувшие сутки в Литве выявлено 3128 случаев Covid-19, умер 31 человек, сообщил в среду, 10 декабря, Департамент статистики Литвы.

Эстония

Заболеваемость за две последние недели составляет в Эстонии 402,97 случая на 100 000 населения.

Литва

Это самое большое суточное число новых случаев с начала пандемии.

За минувшие сутки выздоровел 1171 человек.

С начала пандемии в Литве выявлено 80 556 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 45 798 человек, 33 708 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 704 человека, по иным причинам умерли 348 зараженных.

За минувшие сутки в Литве сделано 11 729 проб на коронавирус, всего с начала пандемии - 1,357 млн.

Последние новости

НАВЕРХ
Back