Ср, 9.12.2020
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Андрей Тимофеев о фильме "Цой"
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Кариньш: не надо впадать в панику - сохраняя спокойствие, мы можем пройти через все это

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Страхи, чувство неизвестности и сложности перестроиться, которые испытывает общество, понятны, сказал в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что в публичном пространстве сегодня очень много дезинформации, в основе которой - страх и чувство неизвестности.

"Я и моя семья испытываем те же трудности, что и остальные, мне тоже хочется встретиться с друзьями и родственниками. Но в настоящее время мы это не можем", - сказал премьер.

Кариньш отметил, что в такой ситуации будут люди, которые утверждают совершенно противоположное, что не нужно бояться и остерегаться. "Но эти люди не говорят правду, и у нас все же должна быть очень большая ответственность друг перед другом", - сказал глава правительства.

Он призвал не впадать в панику, подчеркнув, что, "сохраняя спокойствие, мы можем пройти через все это".

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