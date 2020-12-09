Кариньш: не надо впадать в панику - сохраняя спокойствие, мы можем пройти через все это

Он отметил, что в публичном пространстве сегодня очень много дезинформации, в основе которой - страх и чувство неизвестности.

"Я и моя семья испытываем те же трудности, что и остальные, мне тоже хочется встретиться с друзьями и родственниками. Но в настоящее время мы это не можем", - сказал премьер.

Кариньш отметил, что в такой ситуации будут люди, которые утверждают совершенно противоположное, что не нужно бояться и остерегаться. "Но эти люди не говорят правду, и у нас все же должна быть очень большая ответственность друг перед другом", - сказал глава правительства.