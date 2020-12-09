В России после кражи из "самолета Судного дня" возбудили уголовное дело

Следователи МВД возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере после того, как на аэродроме в Таганроге похитили радиоаппаратуру из секретного военного самолета Ил-80, сообщает "Медуза".
Как сообщили в МВД, руководство одного из предприятий Таганрога сообщило в полицию, что из самолета похитили имущество на сумму более миллиона рублей (11 тысяч евро).
Кражу совершили в Таганроге, где самолет проходил техническое обслуживание. Следы взлома на грузовом люке лайнера заметили 4 декабря, сообщал телеканал РЕН. По сведениям источников, воры похитили 39 блоков радиостанций и платы из пяти таких же демонтированных блоков.
В самолете нашли отпечатки пальцев и обуви преступников.