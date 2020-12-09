В Латвии открывается всемирно известный итальянский ресторан

Вслед за успешно начатым расширением предпринимательской деятельности в Балтии, под руководством эстонской компании Apollo Group сеть ресторанов Vapiano теперь пришла и в Латвию. Сейчас она предложит посетителям насладиться разными свежеприготовленными блюдами навынос, но уже в начале следующего года новый ресторан планируется открыть для приема гостей на месте, чтобы позволить полностью насладиться уникальной концепцией Vapiano и сытными обедами в кругу семьи и друзей.

ФОТО: Пресс-фото

Первый ресторан германской сети ресторанов Vapiano открылся в Гамбурге еще 18 лет назад, а сегодня рестораны Vapiano находятся уже в 33 странах на 5 континентах. Количество ресторанов по всему миру превышает две сотни, в то время как в странах Балтии и Финляндии сейчас находится семь ресторанов Vapiano - три из них в Таллине, по одному в Тарту и Вильнюсе и два в Хельсинки. Кроме того, продолжая стремительное развитие бренда в Балтийском регионе, уже в следующем году планируется открыть еще два ресторана в Литве, а также второй ресторан в Риге, что планируется сделать уже весной.

Свою работу в Латвии Vapiano начинает с ресторана площадью 517м2, расположенного на двух этажах. На первом этаже будут находиться небольшая lounge зона, бар и стойка с уже готовыми блюдами навынос, в свою очередь на втором этаже разместится кухня открытого типа и столы на 160 мест. В меню ресторана включены такие широко любимые блюда итальянской кухни как различные пасты, пиццы и традиционные закуски antipasti, а также салаты и десерты, приготовленные там же, в ресторане, с использованием высококачественных продуктов, которые можно адаптировать к пожеланиям каждого посетителя. К тому же блюда дополнит свежая зелень - базилик, розмарин и руккола, а также по-домашнему приготовленные соусы, придающие блюдам особенно притягательный вкус и аромат.

ФОТО: Пресс-фото

Концепция Vapiano предусматривает будничные обеды с аутентичным, легко понятным итальянским акцентом, а также соответствующую этому атмосферу. Для интерьера ресторанов Vapiano характерна длинная стойка, открытые бетонные полы, длинные дубовые столы, лампы-корзины и декор из итальянской плитки, а также встречающиеся в самых новых ресторанах зеленые стены, созданные из настоящих растений. Важно, что все блюда готовятся на кухне открытого типа, расположенной в центре обеденного зала, на глазах у гостей.

"Ресторан Vapiano - идеальное место как для быстрого обеда и полдника, так и для неспешного ужина в кругу своих близких. Длинные столы приглашают к общению с друзьями, семьей или другими посетителями, при этом наслаждаясь замечательными блюдами - точно также как это обычно делают сами итальянцы. Между тем спешащим посетителям доступны эти же блюда навынос, которые удобно забрать с собой. Vapiano во всем мире - место, где люди встречаются, чтобы делиться своим жизнелюбием и любовью к качественной итальянской кухне", - говорит руководитель нового ресторана Vapiano в Латвии Аманда Жуховска.