Команды ушли с поля из-за слов судьи. Что случилось в Париже?

Что произошло в Париже?

На 14-й минуте матча случился конфликт за пределами поля. Ассистент главного тренера турецкой команды Пьер Вебо спорил с резервным арбитром Себастьяном Кольцеску. Главный судья матча поинтересовался, кому конкретно нужно показать красную карточку - резервный показал на Вебо, предположительно сказав: "Этому чёрному парню".

Пьер Вебо был удалён, но перед этим он обрушился на резервного арбитра с криками: "Почему ты назвал меня negro?". За Вебо вступился нападающий "Истанбула" Демба Ба: "Когда ты говорил о белых, ты не использовал "этот белый парень". Но когда говоришь о темнокожем, говоришь "этот чёрный парень"?", - возмущался футболист.

Позже к месту конфликта пришли и другие футболисты, в том числе и игроки ПСЖ, которые пытались выяснить у резервного арбитра, действительно ли он использовал слово "negro".

В результате, команды ушли с поля и не вернулись, несмотря на уговоры главного арбитра встречи.

Реакция арбитра и УЕФА

Позднее Себастьян Кольцеску объяснился: "Negru по-румынски означает "чёрный". Я не расист", - подчеркнул арбитр.

В УЕФА, в свою очередь, заявили, что проведут тщательное расследование произошедшего. "Расизму и дискриминации в любой форме не место в футболе", - говорится в сообщении.

Вскоре высказался даже президент Турции Реджеп Эрдоган, который осудил расистские высказывания в адрес Пьера Вебо из штаба "Истанбула". "Мы безоговорочно выступаем против расизма и дискриминации в спорте и во всех сферах жизни. Нет расизму".

Что с матчем?

Игра была остановлена при счёте 0:0 на 14-й минуте. Было принято решение перенести встречу на 9 декабря и начать с того же момента. Отмечается, что на поединок будет назначена другая судейская бригада.

Правда, у матча нет абсолютно никакой турнирной интриги - турецкая команда точно вылетает, в ПСЖ идёт в плей-офф Лиги чемпионов.