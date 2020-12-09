Команды ушли с поля из-за слов судьи. Что случилось в Париже?

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Истанбулом" был прерван из-за якобы расистских слов судьи.
Что произошло в Париже?
На 14-й минуте матча случился конфликт за пределами поля. Ассистент главного тренера турецкой команды Пьер Вебо спорил с резервным арбитром Себастьяном Кольцеску. Главный судья матча поинтересовался, кому конкретно нужно показать красную карточку - резервный показал на Вебо, предположительно сказав: "Этому чёрному парню".
Пьер Вебо был удалён, но перед этим он обрушился на резервного арбитра с криками: "Почему ты назвал меня negro?". За Вебо вступился нападающий "Истанбула" Демба Ба: "Когда ты говорил о белых, ты не использовал "этот белый парень". Но когда говоришь о темнокожем, говоришь "этот чёрный парень"?", - возмущался футболист.
Позже к месту конфликта пришли и другие футболисты, в том числе и игроки ПСЖ, которые пытались выяснить у резервного арбитра, действительно ли он использовал слово "negro".
В результате, команды ушли с поля и не вернулись, несмотря на уговоры главного арбитра встречи.
Реакция арбитра и УЕФА
Позднее Себастьян Кольцеску объяснился: "Negru по-румынски означает "чёрный". Я не расист", - подчеркнул арбитр.
В УЕФА, в свою очередь, заявили, что проведут тщательное расследование произошедшего. "Расизму и дискриминации в любой форме не место в футболе", - говорится в сообщении.
Вскоре высказался даже президент Турции Реджеп Эрдоган, который осудил расистские высказывания в адрес Пьера Вебо из штаба "Истанбула". "Мы безоговорочно выступаем против расизма и дискриминации в спорте и во всех сферах жизни. Нет расизму".
Что с матчем?
Игра была остановлена при счёте 0:0 на 14-й минуте. Было принято решение перенести встречу на 9 декабря и начать с того же момента. Отмечается, что на поединок будет назначена другая судейская бригада.
Правда, у матча нет абсолютно никакой турнирной интриги - турецкая команда точно вылетает, в ПСЖ идёт в плей-офф Лиги чемпионов.
УЕФА проведет тщательное расследование инцидента в матче "ПСЖ" - "Истанбул Башакшехир".— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2020
В футболе нет места расизму и любым формам дискриминации.
После дискуссий с обоими клубами УЕФА принял решение доиграть матч в среду в 18:55 СЕТ с новой бригадой рефери.#NoToRacism