Ср, 9.12.2020
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Даниэль Павлютс, депутат Сейма
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На этой неделе airBaltic отменила рейсы из Риги в Вильнюс и Палангу

ФОТО: LETA/Ieva Leiniša

Поскольку латвийское правительство решило ограничить сообщение с Литвой, авиакомпания airBaltic отменила все рейсы из Риги в Вильнюс и Палангу.

По словам представителя по связям с общественностью компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Тадаса Василяускаса, рейсы отменены до воскресенья.

"С понедельника они уже были отменены, но еще ожидалось, что в среду ситуация с ограничениями изменится", - сказал Василяускас.

Рейсы из Вильнюса в Ригу выполнялись ежедневно, из Паланги - три раза в неделю.

В пятницу Латвия сообщила, что в связи с коронавирусом останавливаются коммерческие пассажирские перевозки в Литву - как авиационные, так и автобусные.

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