На этой неделе airBaltic отменила рейсы из Риги в Вильнюс и Палангу

По словам представителя по связям с общественностью компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Тадаса Василяускаса, рейсы отменены до воскресенья.

"С понедельника они уже были отменены, но еще ожидалось, что в среду ситуация с ограничениями изменится", - сказал Василяускас.

Рейсы из Вильнюса в Ригу выполнялись ежедневно, из Паланги - три раза в неделю.