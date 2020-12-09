На этой неделе airBaltic отменила рейсы из Риги в Вильнюс и Палангу

Поскольку латвийское правительство решило ограничить сообщение с Литвой, авиакомпания airBaltic отменила все рейсы из Риги в Вильнюс и Палангу.
По словам представителя по связям с общественностью компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Тадаса Василяускаса, рейсы отменены до воскресенья.
"С понедельника они уже были отменены, но еще ожидалось, что в среду ситуация с ограничениями изменится", - сказал Василяускас.
Рейсы из Вильнюса в Ригу выполнялись ежедневно, из Паланги - три раза в неделю.
В пятницу Латвия сообщила, что в связи с коронавирусом останавливаются коммерческие пассажирские перевозки в Литву - как авиационные, так и автобусные.