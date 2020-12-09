Туктамышева и Косторная примут участие в чемпионате России, Медведева - нет

В его состав вошла чемпионка Европы Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева, которые пропустили заключительный этап Кубка России из-за положительного теста на коронавирус.

Полностью состав участниц турнира в женском одиночном катании выглядит следующим образом: Камила Валиева, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Станислава Молчанова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова и Валерия Шульская.

Отметим, что в списке отсутствует Евгения Медведева - двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года.

"Этот сезон, наверное, самый тяжёлый, если говорить о здоровье. Осенью были проблемы со спиной, сильные боли, из-за которых я пропустила больше месяца тренировок. Пришлось много времени провести в клиниках", - приводит слова Медведевой ТАСС.

"После того, как спина почувствовала себя лучше, и я только стала входить в тренировочный режим, я сильно заболела", - сказала Медведева, которая подтвердила, что в ноябре ей диагностировали коронавирус.