Кремль заявил, что у Путина нет двух одинаковых кабинетов в Москве и Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "ерундой" и "неправдой" сведения о том, что у Владимира Путина есть два одинаковых кабинета в Подмосковье и в Сочи, сообщает "Медуза".
В беседе с журналистами представитель Кремля выразил мнение, что подобные сообщения появляются в рамках информационной атаки на президента.
"Это неправда. То, что было написано, я еще раз повторяю, - это компоненты такой, знаете, информационной кампании, информационной атаки, которая, конечно, не может достигнуть своей цели. Это неправда.
Ранее сообщалось, что по данным российского проекта журналистских расследований "Проект" у президента России Владимира Путина есть личный кабинет в резиденции в Подмосковье и идентичная копия этого кабинета в его резиденции в Сочи.
Издание утверждает, что кабинеты построены для скрытия информации о местонахождении президента России.