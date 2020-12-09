Ср, 9.12.2020
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Даниэль Павлютс, депутат Сейма
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Кремль заявил, что у Путина нет двух одинаковых кабинетов в Москве и Сочи

Krievijas prezidents Vladimirs Putins

ФОТО: Reuters/ScanPix

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "ерундой" и "неправдой" сведения о том, что у Владимира Путина есть два одинаковых кабинета в Подмосковье и в Сочи, сообщает "Медуза".

В беседе с журналистами представитель Кремля выразил мнение, что подобные сообщения появляются в рамках информационной атаки на президента.

"Это неправда. То, что было написано, я еще раз повторяю, - это компоненты такой, знаете, информационной кампании, информационной атаки, которая, конечно, не может достигнуть своей цели. Это неправда.

Вы знаете, что президент ежедневно проводит публичные мероприятия. Никаких одинаковых кабинетов нет, у президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется, и вы все это видите", - приводит его слова "Медуза".

Ранее сообщалось, что по данным российского проекта журналистских расследований "Проект" у президента России Владимира Путина есть личный кабинет в резиденции в Подмосковье и идентичная копия этого кабинета в его резиденции в Сочи.

Издание утверждает, что кабинеты построены для скрытия информации о местонахождении президента России.

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