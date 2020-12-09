Мэр Резекне: не хватает достоверной информации о распространении Covid-19

По-прежнему ощущается нехватка достоверной информации от ответственных инстанций о распространении Covid-19, заявил агентству LETA мэр Резекне Александр Барташевич.
Мобилизованы находящиеся в подчинении самоуправления учреждения, которым дано указание каждую неделю отчитываться о статистике распространения Covid-19, чтобы публиковать эти данные с целью информирования людей. Так жители будут получать оперативную и достоверную информацию о распространении вируса в городе, сказал Барташевич.
"По-прежнему ощущается нехватка достоверной информации от ответственных инстанций, поэтому я считаю важным обобщать ту информацию, которая находится в распоряжении городского самоуправления. Все структурные подразделения и капитальные общества самоуправления, где выявлены инфицированные Covid-19 или их контактные лица, в начале каждой недели будут предоставлять информацию, которую специалисты думы обобщат и опубликуют на платформах самоуправления", - сообщил Барташевич.
Вся актуальная информация будет доступна в новостном разделе Covid-19 сайта самоуправления www.rezekne.lv и в издании Rezeknes Vestnesis.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, совокупный 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 150 случаев.