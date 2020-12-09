Из-за пандемии Covid-19 авторы мировых хитов "вынуждены работать таксистами"

Автор песен Фиона Бевен, написавшая хиты для таких исполнителей, как One Direction и Steps, отметила, что многие композиторы в настоящее время переживают трудные времена, на что существенно влияет политика оплаты услуг стриминговых сервисов музыки.

Она обнаружила, что за соавторство песни из нового альбома австралийской суперзвезды Кайли Миноуг (Kylie Minogue) Disco, она заработала всего 100 британских фунтов.

"Самые успешные авторы мировых хитов не могут позволить себе даже арендную плату",

говорит она. "Сегодня авторы хитов работают таксистами в Uber. Все это очень грустно".

Фиона Бевен ФОТО: Скриншот

Фиона Бевен была одной из представителей музыкальной индустрии, которая обратилась к членам Комитета цифровой культуры (Digital Culture Media and Sport Committee), особое внимание акцентируя на проблеме стриминговых музыкальных сервисов, поскольку три четверти всех доходов британского музыкального бизнеса сейчас поступают непосредственно от стриминговых компаний.

Свое мнение высказал также известный гитарист Нил Роджерс (Nile Rodgers) и саксофонист Soweto Kinch.

Роджерс признался, что до пандемии не следил за перечислениями от стриминговых сервисов, потому что основной доход он получал от концертов, но теперь, углубившись в этот вопрос, он полностью шокирован.

"Мы даже не знаем, насколько ценен один поток", - говорит он. "Это вообще невозможно узнать, потому что между музыкальными компаниями и стриминговыми сервисами существует секретное соглашение".

"Этот процесс должен быть прозрачным", - подчеркнул он, добавив, что звукозаписывающие компании кладут к себе в карман до 82% своих доходов от таких сервисов, как Spotify, Apple Music и Amazon Music.

Нил Роджерс ФОТО: Скриншот