Ср, 9.12.2020
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Эгил Левитс, президент Латвии
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В Екабпилсе задержали пьяного водителя инкассаторской машины: у него изъяли оружие

ФОТО: Pair Srinrat/Shutterstock

В понедельник, 7 декабря, в Екабпилсе сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя инкассаторской машины, сообщила LETA представитель Земгальского районного управления государственной полиции Даце Калниня.

В понедельник около 18.40 в полицию поступила информация о том, что по улице Ригас в Екабпилсе ехал инкассаторский автомобиль, водитель которого, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Заметив транспортное средство, которое соответствовало указанным характеристикам, его остановили, и сотрудник правоохранительных органов обнаружили, что мужчина, 1966 года рождения, находился за рулем в нетрезвом состоянии. В организме водителя констатировали 2, 18 промилле алкоголя.

Также при досмотре у инкассатора изъяли пистолет - IJ-70-01 с 16 патронами или двумя обоймами.

Менее чем через час к месту происшествия прибыл старший инкассатор компании и продолжил маршрут на машине.

В отношении нарушителя начаты два административных процесса.

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