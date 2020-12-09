В Екабпилсе задержали пьяного водителя инкассаторской машины: у него изъяли оружие

В понедельник около 18.40 в полицию поступила информация о том, что по улице Ригас в Екабпилсе ехал инкассаторский автомобиль, водитель которого, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Заметив транспортное средство, которое соответствовало указанным характеристикам, его остановили, и сотрудник правоохранительных органов обнаружили, что мужчина, 1966 года рождения, находился за рулем в нетрезвом состоянии. В организме водителя констатировали 2, 18 промилле алкоголя.