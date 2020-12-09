В Эстонии вводят новые ограничения из-за Covid-19: закроют школы и вузы

"Опираясь на рекомендацию научной палаты и Департамента здоровья из-за широкого распространения коронавируса свести контакты между людьми к минимуму и уменьшить передвижение людей, правительство вводит временные дополнительные ограничения, которые могут быть продлены, если распространение инфекции не приостановится, - сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. - Чтобы взять распространение вируса под контроль, необходимы наши общие усилия. Мы должны противостоять ему в предстоящие недели! Рождество и Новый год пройдут в этом году по-другому. Мы проведем праздники дома и в кругу семьи".

Ограничения в Ида-Вирумаа

С 12 декабря на три недели закрываются все увеселительные заведения и приостанавливается деятельность, связанная с досугом, запрещены публичные мероприятия, закрыты кино, театры, концертные залы, музеи и выставки, заведения общепита, спортклубы, бассейны, спа и гостиницы. Ограничения действуют и в помещениях, и на улице.

Повседневную работу могут продолжить церкви и другие места, где проводятся религиозные службы, если там будет соблюдаться правило 50-процентной заполняемости, 2+2, ношения масок и использования дезинфицирующих средств. Правительство просит церкви и тех, то проводит религиозные службы, следовать необходимым мерам предосторожности.

На месте будет ужесточен надзор за соблюдением обязанности самоизоляции, прежде всего для тех, кто пересекает границу. Пересечения границы необходимо свести к минимуму.

Ограничения по всей стране

С 14 декабря закрываются все учебные заведения: общеобразовательные школы, профессиональные училища, прикладные учебные заведения и университеты. В будущем 2021 году учебная работа продолжится в обычном порядке, если правительство не решит иначе. Контактное обучение можно проводить для детей с особыми образовательными потребностями, с применением мер предосторожности можно проводить персональные консультации, олимпиады, практику и экзамены. Учебные заведения могут использовать дистанционную форму обучения.

Детские сады продолжат работать.

С 14 декабря на три недели приостанавливаются деятельность кружков и спортивные занятия для молодежи и взрослых. Разрешаются только индивидуальные занятия и учеба, а также индивидуальный спорт и занятия на расстоянии. Индивидуальный спорт на свежем воздухе разрешен.

Ограничения не распространяются на профессиональных спортсменов, в том числе команды, соревнующиеся в лиге мастеров, сборные и кандидатов в сборные. Тренироваться и соревноваться могут и эти молодые люди, и взрослые в отдельных дисциплинах и командах, зрители не допускаются.

Будет увеличен надзор за соблюдением обязанности самоизоляции.