ФОТО: Пресс-фото

Чтобы максимально оптимизировать работу нашего смартфона, важно обращать внимание не только на регулярные обновления, но и на безопасность используемых приложений. Небезопасные приложения часто могут являться причиной того, что телефон начинает работать медленнее или появляются другие отклонения, связанные с его производительностью. Вопреки популярному мнению эти проблемы связаны не с возрастом телефона, продолжительностью эксплуатации или уровнем заряда аккумулятора, а с вирусами и другими вредоносными программами, которыми, возможно, инфицировано устройство.

Эксперты указывают на то, что присутствие вирусов и вредоносного программного обеспечения тоже может быть фактором, изменившим работу телефона. Такие нарушения в работе телефона, как, например, неожиданно закрывающиеся приложения, медленная работа телефона и замедленное выполнение заданий — это лишь некоторые проблемы, с которыми в течение последнего года сталкивался каждый пятый житель Латвии, о чем свидетельствуют результаты опроса*, проведенного технологической компанией Huawei. В ходе опроса выяснилось, что все молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего наблюдали замедление работы телефона, а 80 % уточнили, что чаще всего это наблюдалось в процессе использования браузера, кроме того, иногда телефон мог просто выключиться.

ФОТО: Пресс-фото

«Обычно считается, что более медленная работа телефона связана только с его возрастом или с переполненной данными внутренней памятью. Однако эксперты единодушно признают, что эти нарушения часто могут указывать и на то, что в устройстве есть вирус. Вредоносные приложения обычно используют ресурсы телефона для нелегальных фоновых действий, например, для похищения данных, контроля связи или перехвата управления устройством без разрешения пользователя. Поэтому кажется, что смартфон без причины стал работать медленнее, хотя на самом деле его энергия используется без ведома пользователя. Поэтому важно устанавливать на телефон только надежный контент и регулярно обновлять программное обеспечение телефона. То, делает ли это пользователь или постоянно откладывает на потом, тоже может повлиять на работу телефона», — рассказывает Гунта Курсиша, руководитель отдела развития бизнеса Huawei Mobile Service в Латвии.

Так как телефон нужен не только для того, чтобы звонить, но и для развлечений, а также для выполнения функций персонального финансового управляющего, вероятность того, что вы нажмете на небезопасную ссылку или скачаете на телефон небезопасный внешний контент, очень велика — более 30 % всех опрошенных жителей признались в том, что скачивали приложения по разным ссылкам на домашние страницы. Кроме того, более 40% респондентов не обращали внимания и не помнят, где именно они скачивали приложения. Именно поэтому эксперт советует внимательно выбирать надежные и сертифицированные источники для скачивания приложений, например, Huawei Petal Search, сертифицированный Европейской печатью конфиденциальности в целях соответствия правилам GDPR, или платформу приложений Huawei AppGallery, которая проводит верификацию приложений на нескольких уровнях, и почти 30 % приложений отклоняется, так как они не отвечают критериям безопасности.

Также рекомендуется посмотреть, все ли скачанные приложения активно используются. Желательно избавиться от приложений, которыми вы активно не пользовались в последние 3-4 месяца — скорее всего, вы не будете ими пользоваться и в дальнейшем. Также иногда помогает закрытие всех приложений, а если вы замечаете, что неполноценно работает только одно приложение, то, скорее всего, оно злонамеренно использует данные пользователя и приложение необходимо удалить.

Чтобы смартфон работал безупречно, а пользователи могли защитить себя от киберугрозы, важно следить за своими привычками и соблюдать меры предосторожности, скачивая приложения только с безопасных и сертифицированных платформ приложений.

ФОТО: Пресс-фото

Об опросе

Опрос об уровне компетентности владельцев смартфонов в сфере кибербезопасности в странах Балтии проведен по заказу технологического предприятия Huawei в сотрудничестве с исследовательской компанией Rait Group в октябре 2020 года при участии 370 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.

О Huawei Consumer BG

Продукция и услуги компании Huawei доступны более чем в 170 странах — ими пользуется треть населения планеты. В США, Германии, Швеции, России, Индии и Китае создано 14 центров исследований и разработок. Huawei Consumer BG — одно из трех коммерческих подразделений компании Huawei, занимающееся смартфонами, компьютерами и планшетами, носимыми устройствами и облачными услугами. Глобальная сеть Huawei создана на основе почти 30-летнего опыта работы в отрасли телекоммуникаций и содействует разработке новейших технологий, предназначенных для потребителей во всем мире.

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