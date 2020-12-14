Новогодние праздники – это самое волшебное время в году. Каждый из нас ожидает найти в чулке на Рождество или на Новый год под ёлкой заветный подарок, и как прекрасно, когда мечта воплощается в жизнь, и подарок искренне радует своего владельца. И те, кто выступает в роли Деда Мороза, всегда находятся в некотором затруднении насчет поиска подарков. Наш ответ: самые лучшие подарки в современном мире, которым будут рады и взрослые, и дети, – это компьютерная техника.