Ср, 9.12.2020
Если кто-либо из министров не понимает своей задачи в этой команде, то премьеру нужно попросить, чтобы он "отошел в сторону". Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии
1 мин для прочтения

Младенец пандемии! Внучка Елизаветы II ждет третьего ребенка

ФОТО: Reuters/ScanPix

Как публично сообщил бывшая звезда английского регби Майк Тиндолл в эфире своего подкаста - его жена Зара Тиндолл, внучка королевы Елизаветы II, ждет третьего ребенка!

У пару уже есть две дочери - шестилетняя Миа Грейс и двухлетняя Лена Элизабет.

Пара поженилась 30 июля 2011 года.

Майк в своем высказывании об ожидаемом ребенке в подкасте "The Good, The Bad & The Rugby" добавил, что на этот раз хотел бы сына: "Конечно, я жду ребенка вне зависимости от того, будет это мальчик или девочка, но, пожалуйста, будь мальчиком!"

После этого он пошутил, что пара рассматривает возможность, как назвать ребенка, чтобы отразить факт, что он был зачат во время пандемии. "Мы не уверены, что делать, Кови или Ковина".

Зара уже находится на 12-й неделе беременности, когда многие пары сообщают об ожидаемом ребенке. Это означает, что роды пройдут весной, примерно в июне.

Зара и Майк впервые стали родителями в 2014 году, когда родилась дочь Миа.

В декабре 2016 года Зара рассказала, что беременность, о которой было сообщено публично, закончилась выкидышем.

Зара - крестная мать первого ребенка герцогов Кембриджских принца Джорджа.

Последние новости

НАВЕРХ
Back