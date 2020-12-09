Младенец пандемии! Внучка Елизаветы II ждет третьего ребенка

Как публично сообщил бывшая звезда английского регби Майк Тиндолл в эфире своего подкаста - его жена Зара Тиндолл, внучка королевы Елизаветы II, ждет третьего ребенка!
У пару уже есть две дочери - шестилетняя Миа Грейс и двухлетняя Лена Элизабет.
Пара поженилась 30 июля 2011 года.
Майк в своем высказывании об ожидаемом ребенке в подкасте "The Good, The Bad & The Rugby" добавил, что на этот раз хотел бы сына: "Конечно, я жду ребенка вне зависимости от того, будет это мальчик или девочка, но, пожалуйста, будь мальчиком!"
Зара уже находится на 12-й неделе беременности, когда многие пары сообщают об ожидаемом ребенке. Это означает, что роды пройдут весной, примерно в июне.
Зара и Майк впервые стали родителями в 2014 году, когда родилась дочь Миа.
Зара - крестная мать первого ребенка герцогов Кембриджских принца Джорджа.