Младенец пандемии! Внучка Елизаветы II ждет третьего ребенка

Майк в своем высказывании об ожидаемом ребенке в подкасте "The Good, The Bad & The Rugby" добавил, что на этот раз хотел бы сына: "Конечно, я жду ребенка вне зависимости от того, будет это мальчик или девочка, но, пожалуйста, будь мальчиком!"