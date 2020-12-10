Быстрый гол "Ливерпуля", вылет "Интера" и хет-трик Неймара

Группа А

Бавария - Локомотив Москва 2:0

Зальцбург - Атлетико Мадрид 0:2

"Локомотив" на выезде проиграл мюнхенской "Баварии" и завершил выступления в еврокубках. Счёт в матче на 63-й минуте открыл Никлас Зюле, а на 80-й минуте Эрик Шупо-Мотинг упрочил преимущество хозяев.

В параллельном матче "Атлетико" на выезде обыграл "Зальцбург". Голами в составе "матрасников" отметились Марио Эрмосо и Янник Карраско.

Эта победа позволила испанской команде набрать 9 очков и выйти в плей-офф со второго места. "Бавария", набрав 16 очков обеспечила себе выход из группы с первого места, а в Лигу Европы отправится австрийский "Зальцбург" (4 очка). Московский "Локомотив" с тремя очками остался на последнем месте.

Группа B

Интер - Шахтёр Донецк 0:0

Реал Мадрид - Боруссия Мёнхенгладбах 2:0

Дубль Карима Бензема позволил "Реалу" одержать победу над "Боруссией" и занять первое место в группе "В" (10 очков). Несмотря на поражение "Боруссия" также вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места (8 очков).

В параллельном матче "Интер" в Милане сыграл вничью с донецким "Шахтёром", но этого оказалось недостаточно даже для попадания в Лигу Европы. По итогам группового этапа "Шахтёр" набрал 8 очков и занял третье место, а "Интер" с шестью очками занял последнее место в группе.

Группа C

Манчестер Сити - Марсель 3:0

Олимпиакос - Порту 0:2

Голы Феррана Торреса, Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга позволили "Сити" одержать уверенную победу над "Марселем", набрать в группе 16 очков и выйти в плей-офф с первого места.

В параллельном матче "Олимпиакос" уступил "Порту", но всё равно вышел в плей-офф Лиги Европы, набрав 3 очка. Голами в составе португальской команды отметились Отавио и Андреса Урибе. "Порту" с 13 очками занял второе место в группе, а "Марсель" (3 очка) вылетел из еврокубков.

Группа D

Аякс - Аталанта 0:1

Митьюлланд - Ливерпуль 1:1

Итальянская "Аталанта" на выезде вырвала победу у амстердамского "Аякса" и вышла в плей-офф. Единственный гол в матче на 85-й минуте забил колумбиец Луис Мурьель.

Во втором матче "Митьюлланд" и "Ливерпуль" разошлись миром (1:1). Счёт в матче уже на 55-й секунде открыл египтянин Мохамед Салах. На 62-й минуте судья назначил пенальти в ворота англичан, который успешно реализовал защитник Александр Шольц.

После шести туров "Ливерпуль" набрал 13 очков и вышел в плей-офф с первого места, "Аталанта" (11 очков) - вышла со второго. В Лигу Европы отправится "Аякс" (7 очков), а "Митьюлланд" (2 очка) завершил выступления в еврокубках.

Группа H

ПСЖ - Истанбул Башакшехир 5:1

Ну и наконец, в перенесённом из-за расистского скандала матче французский ПСЖ у себя дома разгромил турецкий "Истанбул". В составе парижан двумя голами отметился Килиан Мбаппе и хет-трик оформил Неймар. Единственный гол турецкой команды забил полузащитник Мехмет Топал.

Для Неймара этот гол стал 20-м за парижан в Лиге чемпионов. Таким образом, бразилец стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим 20 голов за две разные команды - до этого он достиг этой отметки, играя за "Барселону".

Матч ПСЖ и "Истанбула" ничего не решал с точки зрения распределения мест в турнирной таблице. Французы набрали 12 очков и вышли в плей-офф с первого места. "РБ Лейпциг" также набрал 12 очков, но из-за худших показателей немцы вышли в плей-офф со второго места. Третьим в этой группе стал "Манчестер Юнайтед" (9 очков), который продолжит выступления в Лиге Европы, а "Истанбул" с тремя очками завершил выступление в еврокубках.