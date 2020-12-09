Торговцев тревожат праздники, когда будет мало рабочих дней для полноценных покупок

Она рассказала, что после выходных, когда были установлены ограничения на торговлю, в магазинах Maxima спрос на отдельные товары был значительно выше, чем обычно в рабочие дни.

Особенно это было заметно по отношению к товарам для дома (на 50%), промышленным товарам (на 19%), наблюдался и прирост спроса на алкогольные и табачные изделия, если сравнивать с предыдущим понедельником.

По словам Дупате-Угуле, первые выходные при новом порядке прошли относительно спокойно, однако

небольшие опасения вызывает график праздничных выходных, когда посреди восьми выходных выпадают всего три рабочих дня, чтобы приобрести необходимые товары, входящие в список ограниченных продуктов.