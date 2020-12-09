Торговцев тревожат праздники, когда будет мало рабочих дней для полноценных покупок

Несмотря на то, что с первыми выходными, когда в магазинах был доступен только ограниченный спектр товаров первой необходимости, магазины справились относительно спокойно, опасения вызывает праздничное время, когда посреди восьми выходных будут только три рабочих дня, во время которых жители смогут приобрести все необходимое, признала представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.
Она рассказала, что после выходных, когда были установлены ограничения на торговлю, в магазинах Maxima спрос на отдельные товары был значительно выше, чем обычно в рабочие дни.
Особенно это было заметно по отношению к товарам для дома (на 50%), промышленным товарам (на 19%), наблюдался и прирост спроса на алкогольные и табачные изделия, если сравнивать с предыдущим понедельником.
По словам Дупате-Угуле, первые выходные при новом порядке прошли относительно спокойно, однако
небольшие опасения вызывает график праздничных выходных, когда посреди восьми выходных выпадают всего три рабочих дня, чтобы приобрести необходимые товары, входящие в список ограниченных продуктов.
"С приближением праздников мы призываем людей уже своевременно закупать все необходимое, а также использовать платформу удаленных покупок www.barbora.lv, с помощью которой все группы товаров Maxima можно заказать и получить и на выходных", - сказала она.