В Латвии за сутки госпитализирован 101 пациент с Covid-19

У 677 из них заболевание протекает в среднетяжелой форме, а 45 человек находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, всего за минувшие сутки в Латвии было подтверждено 712 новых случаев Covid-19, умерли 5 человек.

Четыре скончавшихся входили в возрастную группу 70-80 лет, один - в группу 85-90 лет.

За прошедшие сутки сделано 8748 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,1%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 22 816 человек. По подсчетам агентства LETA, за последние 14 дней коронавирус подтвержден у 8543 человек.