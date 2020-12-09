Ср, 9.12.2020
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Даниэль Павлютс, депутат Сейма
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В Латвии за сутки госпитализирован 101 пациент с Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки был госпитализирован 101 пациент с Covid-19, что увеличило число пациентов с таким диагнозом в больницах Латвии до 722 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

У 677 из них заболевание протекает в среднетяжелой форме, а 45 человек находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, всего за минувшие сутки в Латвии было подтверждено 712 новых случаев Covid-19, умерли 5 человек.

Четыре скончавшихся входили в возрастную группу 70-80 лет, один - в группу 85-90 лет.

За прошедшие сутки сделано 8748 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,1%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 22 816 человек. По подсчетам агентства LETA, за последние 14 дней коронавирус подтвержден у 8543 человек.

Всего в Латвии умерли 293 человека с подтвержденным Covid-19.

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