За прошедшие сутки большая часть случаев Covid-19 зарегистрирована в четырех городах

В Риге за прошедшие сутки было зарегистрировано 266 новых случаев Covid-19, таким образом, общее число заболевших за 14 дней составляет 3438 человек.

В Даугавпилсе зарегистрировано 78 новых заболевших, общее число за две недели достигло 1085 жителей. В свою очередь, в Елгаве - 30 новых случаев и 390 за две недели.

В Юрмале зарегистрировано 22 новых случая Covid-19, а общее число за две недели достигло 223. В Кекавском крае - 15 новых заболевших и 166 за 14 дней.

В Екабпилсе, Резекне и Даугавпилсе, а также в Крустпилсском крае зарегистрировано по 13 новых случаев, в Иецавском крае - 11, в Вентспилсе и Акнистском крае - по десять, в Валмиере, Лудзенском и Тукумском краях - по восемь зараженных. В других самоуправлениях зарегистрировано меньшее количество заболевших.

Наибольшее число заболевших за две недели - в Риге - 3438 человек, в Даугавпилсе - 1083, в Елгаве - 390, в Юрмале - 223, в Крустпилсском крае - 211, в Кекавском крае - 166, в Екабилсе - 159, в Резекне - 146, в Марупском крае - 141, в Даугавпилсском крае - 124, а в Саласпилсском крае - 112 жителей.

Подсчеты агентства LETA свидетельствуют, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии сейчас составляет 445 случаев. 6

В 24 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в десяти он превышен минимум на 50%.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки заболевших 144 в возрасте от 30 до 39 лет, 137 - в возрасте от 40 до 49 лет, 136 - в возрасте от 50 до 59 лет, а в других возрастных группах меньше заболевших.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 712 новых случаев Covid-19, умерли 5 человек.

Всего в Латвии умерли 293 человека с подтвержденным Covid-19.

Четыре скончавшихся входили в возрастную группу 70-80 лет, один - в группу 85-90 лет.

За прошедшие сутки сделано 8748 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,1%.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки был госпитализирован 101 пациент с Covid-19, что увеличило число пациентов с таким диагнозом в больницах Латвии до 722 человек.

У 677 из них заболевание протекает в среднетяжелой форме, а 45 человек находятся в тяжелом состоянии.