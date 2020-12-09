Герхардс: кризис в латвийском правительстве - перманентное явление

Он прокомментировал заявление президента Эгила Левитса об "отсутствии устной дисциплины у некоторых министров", согласившись с тем, что, если один из министров не согласен с решениями правительства, он должен серьезно подумать о том, может ли работать в команде.

Герхардс отметил, что в Латвии есть сильные эксперты в области эпидемиологии, государственного управления, служб безопасности и в других сферах, чьи рекомендации при принятии решений в Кабинете министров следует учитывать, и каждое решение должно основываться на анализе.

Министр также отметил, что лично он поддерживает решения премьер-министра Кришьяниса Кариньша и в случае необходимости поддержал бы и введение еще более строгих ограничений.

Как сообщалось, президент ранее заявил на Латвийском телевидении, что правительство является командой, и, если какой-то министр не понимает своей задачи, премьер-министр должен попросить его "отойти в сторону".