Герхардс: кризис в латвийском правительстве - перманентное явление

Кризис в правительстве Латвии уже является перманентным явлением, поэтому не стоит беспокоиться о сложившейся ситуации, заявил министр земледелия Каспар Герхардс в передаче Латвийского радио "В точке пересечения".
Он прокомментировал заявление президента Эгила Левитса об "отсутствии устной дисциплины у некоторых министров", согласившись с тем, что, если один из министров не согласен с решениями правительства, он должен серьезно подумать о том, может ли работать в команде.
Герхардс отметил, что в Латвии есть сильные эксперты в области эпидемиологии, государственного управления, служб безопасности и в других сферах, чьи рекомендации при принятии решений в Кабинете министров следует учитывать, и каждое решение должно основываться на анализе.
Как сообщалось, президент ранее заявил на Латвийском телевидении, что правительство является командой, и, если какой-то министр не понимает своей задачи, премьер-министр должен попросить его "отойти в сторону".
"Мы находимся в шторме, и корабль из него выводит команда. Команду возглавляет капитан - премьер-министр. Мы все полагаемся на команду и ее капитана", - подчеркнул президент, добавив, что для достижения успеха команда должна работать слаженно. Недопустимо, чтобы министры после принятия решения в правительстве писали твиты о том, что все могло быть иначе и для конкретной отрасли не был достигнут желаемый результат.