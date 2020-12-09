Проблемы с дисциплиной: "Динамо" потерпело поражение от "Северстали"

Матч завершился победой хозяев со счётом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).

На 9-й минуте встречи Денис Вихарев вывел "Северсталь" вперёд. В самом начале второго периода Егор Морозов удвоил преимущество хозяев, а на 2-й минуте заключительного игрового отрезка Владислав Провольнев сделал счёт 3:0.

Несмотря на это, рижане не собирались сдаваться и сумели забросить в ворота "Северстали" две шайбы. На 7-й минуте отличился Мартиньш Дзиеркалс, а на 14-й минуте Микс Индрашис сократил отставание в счёте до минимума.

Затем Джей Си Лайпон полез с кулаками на игрока "Северстали" Антона Сизова, который жёстко нарушил правила на Рихарде Букартсе. В результате Сизов получил 5-минутное удаление, а Лайпон - большой дисциплинарный штраф (17 минут).

В оставшееся время "Динамо" не сумело отыграться, а вместо этого пропустило шайбу за 5 минут до конца основного времени - гол на счету Шона Лалонда.

В данный момент "Динамо" с 15 очками в 33 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Северстали" 38 очков в 34 матчах и шестое место на "Западе".