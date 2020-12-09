Неутешительный прогноз Перевощикова: тысяча занятых коек к концу года

Раньше было увеличение на 50 занятых коек в неделю, затем - на 100 коек в неделю, а на прошлой неделе увеличение достигло 200 коек. Скорее всего, через неделю прибавится еще 200 занятых коек, пояснил депутатам Перевощиков.

"Если ничего не изменится, к концу года мы можем дойти до ситуации, когда будет заполнена 1000 коек",

- сказал Перевощиков. Он также добавил, что в Литве около 1600 коек сейчас заполнены пациентами с Covid-19, а больницы превратились в очаги инфекции.

Перевощиков сообщил депутатам, что в Латвии инфекция быстрее всего распространяется в Латгале, Риге и Земгале.

Очень тревожным фактором является то, что с каждой неделей растет число инфицированных людей, подверженных риску тяжелого течения болезни. Это люди в возрастных группах старше 50 и старше 65 лет.

Эпидемиолог также сообщил, что ограничения, ранее введенные правительством в отношении школьников, сработали, и общая заболеваемость детей сейчас не увеличивается и даже снижается.

"Интересно, что среди людей в возрасте от 15 до 49 лет или тех, кто ежедневно работает или учится, рост заболеваемости немного приостановился. Это, скорее всего, связано с ограничениями на мероприятия в общественных местах. Заболеваемость людей старшего возраста растет, и это связано с тем, что болезнь достаточно интенсивно распространяется в учреждениях социального ухода и стационарах", - сообщил Перевощиков.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки в Латвии был госпитализирован 101 пациент с Covid-19, в общей сложности в больницах сейчас лечение проходят 722 пациента с таким диагнозом.