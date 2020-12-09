Данные москвичей, переболевших Covid-19 весной, утекли в интернет. Кто виноват?

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В открытом доступе в интернете оказались данные москвичей, переболевших коронавирусом весной этого года. Кто виноват в утечке?

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В Сети появились личные данные москвичей, инфицированных коронавирусом

В открытом доступе в интернете оказались персональные данные москвичей, инфицированных коронавирусом в апреле – мае 2020 года. "Настоящее Время" обнаружило в архиве по меньшей мере 105 тысяч записей – полные имена больных, номера телефонов, сопутствующие диагнозы и результаты проверок соблюдения карантина. Власти Москвы начали проверку инцидента.

Одним из первых об утечке сообщило издание Readovka вечером 8 декабря. Затем часть данных опубликовал в своем Telegram-канале эксперт по информационной безопасности Павел Ситников, известный также как Slippery Fox (Скользкий лис). "Все данные хранили в гугл-таблицах с открытым доступом. ****** стыд", – прокомментировал он.

Ситников сказал "Настоящему Времени", что утечка попала в сети его "разведывательной системы" – программы Data Breach Intelegence Ёпта (DBIЁ). Специалист регулярно ссылается на нее, публикуя подобные находки. "Скажу так, я только радикально афиширую проблемы в информационной безопасности. Они до моих публикаций продаются, распространяются, а все в неведении".

Большая часть данных (в том числе неопубликованные Ситниковым) по-прежнему доступны на одном из файловых хранилищ. В основном это файлы Microsoft Office – таблицы, приказы и внутренние инструкции. Настоящее Время выборочно проверило опубликованные персональные данные, и они оказались подлинными.

Так, сведения о Дмитрии Геннадьевиче Новикове из утечки соответствуют официальной биографии депутата Госдумы от КПРФ с таким же именем, объявившем о заражении коронавирусом 25 апреля 2020 года. "Настоящее Время" дозвонилось до депутата по личному номеру, указанному в массиве.

"Восторги о цифровизации могут звучать сколько угодно, но никто не отменял ни защиту частной жизни, ни защиту персональных данных, которые серьезно страдают", – ответил депутат. Он заметил, что в результате цифровизации также страдает суверенитет России, поскольку иностранное оборудование содержит "закладки".

Также в массиве содержатся персональные данные бывшего министра ЖКХ и строительства Владимира Якушева, митрополита Русской православной церкви Дионисия (Петра Порубая), кинорежиссера Ивана Щеголева: полностью совпадают имена, даты рождения, адреса регистрации, номера телефонов. Все они публично объявляли, что заболели Covid-19, Щеголев скончался от осложнений 20 апреля.

Кто виноват в утечке

Руководитель компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров также пришел к выводу, что утечка подлинная. По его версии, халатность в обращении с персональными данными могли допустить медики.