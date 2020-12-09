Ср, 9.12.2020
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Даниэль Павлютс, депутат Сейма
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Врачу, рассказавшему о важности масок, начали угрожать в соцсетях. Комментариями занялась полиция

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP / Scanpix

Госполиция начала проверку в связи с враждебными комментариями в интернете, направленными против семейного врача Гундеги Скрузе-Яунавы в связи с выраженным ей мнением о необходимости масок для лица в школах. Полиция указывает, что анонимность в интернете - лишь кажущаяся, и каждого, кто нарушает границы свободы слова, возможно привлечь к ответственности, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения. 

Скрузе-Яунава по поводу полученных угроз и грубостей написала несколько заявлений в полицию. Стражи порядка подтвердили, что заявления врача получены и начато расследование.

"Предварительно можно усмотреть как признаки преследования и признаки клеветы, так и, возможно, угрозы убить или нанести тяжкие телесные повреждения. Это будет уточнено в ходе конкретного расследования", - сказал инспектор Кристап Калниньш, рассмотрев комментарии в соцсетях.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс отметил, что полиция делает все возможное, чтобы в обществе моббинг в интернете был неприемлем.

Смотрите сюжет на латышском языке:

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