Врачу, рассказавшему о важности масок, начали угрожать в соцсетях. Комментариями занялась полиция

Госполиция начала проверку в связи с враждебными комментариями в интернете, направленными против семейного врача Гундеги Скрузе-Яунавы в связи с выраженным ей мнением о необходимости масок для лица в школах. Полиция указывает, что анонимность в интернете - лишь кажущаяся, и каждого, кто нарушает границы свободы слова, возможно привлечь к ответственности, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.