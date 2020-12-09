Чт, 10.12.2020
Если ничего не изменится, к концу года мы можем дойти до ситуации, когда будут заполнены 1000 коек. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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  • Задержание фельдшера Марины и мрачные прогнозы Перевощикова. Все, что вы могли пропустить 9 декабря
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Задержание фельдшера Марины и мрачные прогнозы Перевощикова. Все, что вы могли пропустить 9 декабря

ФОТО: TVNET

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

Коронавирус:

  • В Латвии за сутки выявлено 712 новых случаев Covid-19, скончались 5 человек.
  • За прошедшие сутки большая часть случаев Covid-19 зарегистрирована в четырех городах.
  • В Латвии за сутки госпитализирован 101 пациент с Covid-19.
  • Неутешительный прогноз Перевощикова: тысяча занятых коек к концу года.
  • Данные москвичей, переболевших Covid-19 весной, утекли в интернет.
  • Украина объявила о введении карантина. Он вступит в силу 8 января.
  • В Великобритании людям с сильной аллергией рекомендовали не вакцинироваться от Covid-19.
  • В Эстонии вводят новые ограничения из-за Covid-19: закроют школы и вузы.
  • Из-за пандемии Covid-19 авторы мировых хитов "вынуждены работать таксистами".
  • Врач детской больницы: маски для детей безопасны и необходимы.
  • Мэр Резекне: не хватает достоверной информации о распространении Covid-19.
  • Опрос: 38% латвийцев не планируют делать вакцинацию от Covid-19.
  • Covid-19: в Литве за сутки выявлено 3128 новых случаев, в Эстонии - 547.
  • Организаторов "Рижского бала" оштрафовали за несоблюдение ограничений по Covid-19.

Другие события дня:

  • За распространение ложной информации полиция задержала Еремеева и фельдшера Марину.
  • Торговцев тревожат праздники, когда будет мало рабочих дней для полноценных покупок.
  • Проблемы с дисциплиной: "Динамо" потерпело поражение от "Северстали".
  • Банк друга Путина зарабатывает миллиарды на платежах ЖКХ.
  • Герхардс: кризис в латвийском правительстве - перманентное явление.
  • В России принят закон, разрешающий бывшим президентам нарушать законы.
  • Омбудсмен о проблемах в экономике и здравоохранении: виновно правительство.
  • Евросоюз выделит странам Балтии на Rail Baltica еще 182 миллиона евро.
  • В Екабпилсе задержали пьяного водителя инкассаторской машины: у него изъяли оружие.
  • Венеция потратила 6 миллиардов евро на систему защиты от наводнений. Это ее не спасло.
  • Суд оставил под арестом руководителя предприятия Adugs.
  • В Латвии открывается всемирно известный итальянский ресторан Vapiano.
  • 97 000 евро и без личного осмотра: первый латвийский микродом нашел своего покупателя.
  • Во французских Альпах разбился вертолет: пять человек погибли.

Немного легких новостей отвлечься:

  • ​Роман с российским хоккеистом и титул "мамы Стифлера": актеры "Американского пирога" 20 лет спустя.
  • Женщины-комики о психологических проблемах, ориентации и юморе: "Не сомневаются в том, что ты лесбиянка".
  • "Каким бы ни был 2020-й, мы были лучше". Google выпустил ролик с итогами года. Мы почти плачем, а вы?

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