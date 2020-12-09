Задержание фельдшера Марины и мрачные прогнозы Перевощикова. Все, что вы могли пропустить 9 декабря

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- В Латвии за сутки выявлено 712 новых случаев Covid-19, скончались 5 человек.
- За прошедшие сутки большая часть случаев Covid-19 зарегистрирована в четырех городах.
- В Латвии за сутки госпитализирован 101 пациент с Covid-19.
- Неутешительный прогноз Перевощикова: тысяча занятых коек к концу года.
- Данные москвичей, переболевших Covid-19 весной, утекли в интернет.
- Украина объявила о введении карантина. Он вступит в силу 8 января.
- В Великобритании людям с сильной аллергией рекомендовали не вакцинироваться от Covid-19.
- В Эстонии вводят новые ограничения из-за Covid-19: закроют школы и вузы.
- Из-за пандемии Covid-19 авторы мировых хитов "вынуждены работать таксистами".
- Врач детской больницы: маски для детей безопасны и необходимы.
- Мэр Резекне: не хватает достоверной информации о распространении Covid-19.
- Опрос: 38% латвийцев не планируют делать вакцинацию от Covid-19.
- Covid-19: в Литве за сутки выявлено 3128 новых случаев, в Эстонии - 547.
- Организаторов "Рижского бала" оштрафовали за несоблюдение ограничений по Covid-19.
Другие события дня:
- За распространение ложной информации полиция задержала Еремеева и фельдшера Марину.
- Торговцев тревожат праздники, когда будет мало рабочих дней для полноценных покупок.
- Проблемы с дисциплиной: "Динамо" потерпело поражение от "Северстали".
- Банк друга Путина зарабатывает миллиарды на платежах ЖКХ.
- Герхардс: кризис в латвийском правительстве - перманентное явление.
- В России принят закон, разрешающий бывшим президентам нарушать законы.
- Омбудсмен о проблемах в экономике и здравоохранении: виновно правительство.
- Евросоюз выделит странам Балтии на Rail Baltica еще 182 миллиона евро.
- В Екабпилсе задержали пьяного водителя инкассаторской машины: у него изъяли оружие.
- Венеция потратила 6 миллиардов евро на систему защиты от наводнений. Это ее не спасло.
- Суд оставил под арестом руководителя предприятия Adugs.
- В Латвии открывается всемирно известный итальянский ресторан Vapiano.
- 97 000 евро и без личного осмотра: первый латвийский микродом нашел своего покупателя.
- Во французских Альпах разбился вертолет: пять человек погибли.
Немного легких новостей отвлечься:
- Роман с российским хоккеистом и титул "мамы Стифлера": актеры "Американского пирога" 20 лет спустя.
- Женщины-комики о психологических проблемах, ориентации и юморе: "Не сомневаются в том, что ты лесбиянка".
- "Каким бы ни был 2020-й, мы были лучше". Google выпустил ролик с итогами года. Мы почти плачем, а вы?