Трагедия на рабочем обучении: в Саласпилсском крае погиб мужчина

В Саласпилсском крае, недалеко от полигона Гетлини, находится карьер по добыче песка. В пятницу утром там произошел трагический случай - во время рабочего обучения погиб 45-летний мужчина. Он работал на карьере неофициально, так как только претендовал на место.

Утром мужчина приехал на обучение. Ему вместе с другими работниками необходимо было забраться на плавучие конструкции - грузовые понтоны, предназначенные для земляных работ. Перед тем, как лезть, мужчине дали спасательный пояс. Забираясь на понтоны, он потерял равновесие и упал в холодную воду.

Как рассказал председатель правления предприятия по добыче песка City Sand Ивар Калвишкис, упавший в воду мужчина сначала руками пытался зацепиться за релинги, однако удержаться ему не удалось. После этого он потерял равновесие и упал в холодную воду.

"Температура воздуха была около минус четырех, минус пяти градусов. Наш работник уже пытался тянуть его наверх, но он сказал, что не может удержаться", - рассказал Калвишкис.

Он пояснил, что человека нельзя было быстро вытащить, так как он был массивного телосложения.

Калвишкис пояснил, что работник предприятия вытащил мужчину из воды, когда он пробыл в ней примерно 10-15 минут. Однако он уже был без сознания. Опытный работник предприятия сделал пострадавшему массаж сердца, но помочь было уже нельзя.

Экипаж скорой помощи получил информацию о несчастном случае в 11:08. В 11:15 медики получили повторный вызов на тот же адрес от пожарных. К сожалению, звонивший не мог назвать конкретный адрес или название места и, принимая во внимание, что в ближайшей округе много водоемов, оперативным службам нужно было особенно поднапрячься, чтобы найти место происшествия и добраться до него.

Скорая помощь добралась до правильного места в 11:48. Пострадавший мужчина уже был мертв. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Начат уголовный процесс.