Беларусь закрывает наземные границы из-за Covid-19

Так, гражданам Беларуси и иностранцам с видом на жительство в стране запретят выезд через автодорожные пункты пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и речных портах, пункты упрощенного пропуска.

Данный запрет не распространяется на обладателей служебных или дипломатических паспортов, командировочных и еще ряд категорий. В свою очередь граждане Беларуси, имеющие вид на жительство в другой стране, могут выезжать из страны к месту постоянного проживания раз в полгода. Кроме того, из страны можно выехать в связи со смертью или тяжелой болезнью близкого родственника в другой стране, а также на работу, учебу или лечение.

С 20 декабря граждане и иностранцы, въезжающие в Беларусь из стран, где распространяется Covid-19, должны будут соблюдать десятидневную самоизоляцию.