Беларусь закрывает наземные границы из-за Covid-19

Беларусь решила на время запретить покидать территорию государства через наземные пункты пропуска, свидетельствует постановление правительства страны. Как отмечает "Медуза", основные положения постановления вступят в силу 20 декабря.
Так, гражданам Беларуси и иностранцам с видом на жительство в стране запретят выезд через автодорожные пункты пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и речных портах, пункты упрощенного пропуска.
Данный запрет не распространяется на обладателей служебных или дипломатических паспортов, командировочных и еще ряд категорий. В свою очередь граждане Беларуси, имеющие вид на жительство в другой стране, могут выезжать из страны к месту постоянного проживания раз в полгода. Кроме того, из страны можно выехать в связи со смертью или тяжелой болезнью близкого родственника в другой стране, а также на работу, учебу или лечение.
Все люди старше шести лет, въезжающие в страну, должны иметь при себе справку с отрицательным тестом на коронавирус, сделанную за трое суток до въезда. Данное правило не распространяется на граждан, имеющих разрешение на проживание в Беларуси, а также на тех, кто проезжает страну транзитом.