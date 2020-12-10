Чт, 10.12.2020
Ограничения, ранее введенные правительством в отношении школьников, сработали, и общая заболеваемость детей сейчас не увеличивается и даже снижается. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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Винькеле: чрезвычайная ситуация "развяжет руки" руководителям больниц

Илзе Винькеле

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

При объявлении чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения у руководства больниц будет больше инструментов для реорганизации, а также мандат на ограничение плановых и амбулаторных услуг, если это потребуется, сказала в передаче LTV "Утренняя панорама" министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Сегодня на предстоящем заседании государственной оперативной медицинской комиссии будет дана оценка ситуации на основе сегодняшних данных. "Нет никаких оснований надеяться, что сегодня в больницах будет меньше людей, чем вчера", - пояснила министр, добавив, что так будет еще по крайней мере четыре недели.

По ее словам, комиссия, скорее всего, объявит в здравоохранении чрезвычайную ситуацию, поскольку она фактически уже наступила в больницах.

Винькеле добавила, что в комиссии нет политиков, в нее входят представители медицинской отрасли, практики, руководители больниц.

Она напомнила населению, что при такой загруженности пациентами с "Covid-19" доступность больниц и их способность оказывать услуги почти исчерпана.

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