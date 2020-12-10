Винькеле: чрезвычайная ситуация "развяжет руки" руководителям больниц

Сегодня на предстоящем заседании государственной оперативной медицинской комиссии будет дана оценка ситуации на основе сегодняшних данных. "Нет никаких оснований надеяться, что сегодня в больницах будет меньше людей, чем вчера", - пояснила министр, добавив, что так будет еще по крайней мере четыре недели.