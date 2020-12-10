Видео ⟩ Прототип новой ракеты Илона Маска взорвался в ходе испытаний

50-метровая ракета, которой дано название SN8, пролетела примерно 12,5 километров и взорвалась при приземлении, однако Маск выразил удовлетворение испытанием. Перед запуском ракеты он предупредил, что возможны серьезные проблемы.

Маск возлагает большие надежды на Starship, когда ракета будет полностью разработана. Миллиардер считает, что именно эта технология - будущее его компании SpaceX. С ее помощью планируется отправлять в космос людей и грузы, а также осваивать Луну и Марс.

После испытания Маск сообщил, что получены "все необходимые данные".

"Марс, мы уже идем!" - написал он в Twitter.

В ходе испытания ракета совершила сложный маневр - было симулировано ее возвращение в атмосферу Земли в горизонтальном состоянии, с поворотом вертикально незадолго до соприкосновения с землей.

В большей степени это удалось - ракета без проблем поднялась в воздух и набрала необходимую высоту, после чего горизонтально начала посадку. Проблемы возникли, когда ракета попыталась вернуться в вертикальную позицию. Она опускалась слишком быстро и взорвалась, столкнувшись с землей.

В июне этого года Маск указал, что Starship - его главный приоритет, не считая ракеты Falcon, использующиеся спутниковыми компаниями, ВВС США и НАСА.

Планируется, что длина ракеты Starship составит 120 метров, она оборудована 37 двигателями и сможет транспортировать груз весом в 100 тонн.

НАСА уже попросило оценить, сможет ли Starship в течение следующих нескольких лет приземлиться на поверхности Луны.