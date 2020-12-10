Умер чемпион мира 1982 года Паоло Росси

Паоло Росси было 64 года. О причинах смерти пока нет информации.

Итальянец стал лучшим бомбардиром сборной Италии на чемпионате мира 1982 года и помог команде одержать победу на турнире. Росси оформил хет-трик в матче с Бразилией (3:2) на групповом этапе, а также забил один гол в финальном матче против ФРГ (3:1).

В том же году Росси стал обладателем "Золотого мяча" и был признан лучшим игроком ЧМ-1982. Итальянец входит в список ФИФА 100 и список величайших футболистов XX века по версии World Soccer.

За время своей карьеры Паоло Росси выступал за такие клубы, как "Виченца", "Милан", "Ювентус", "Верона" и "Перуджа". В составе туринской команды он дважды становился чемпионом Италии.

На счету футболиста 48 матчей за национальную команду Италии, в которых он отметился 20 голами.

В последние годы Росси работал экспертом на телеканале RAI.