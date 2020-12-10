За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 890 случаев Covid-19, скончались 11 человек

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 890 новых случаев Covid-19, умерли 11 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Один из умерших входил в возрастную группу 55-60 лет, трое - 65-75 лет, трое - 75-85 лет, трое - 85-95 лет и один 95-100 лет. С начала пандемии в Латвии умерли 304 человека с подтвержденным Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 9642 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,2%.
В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 23 706 человек.